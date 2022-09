Quote Antepost Serie A 5a giornata e risultati del turno infrasettimanale dove abbiamo visto il 50% delle partite chiuse in parità, con la bellezza di 4 risultati esatti 1-1. Nel weekend arriva una 5° giornata con un sabato di fuoco col derby Milan-Inter ma anche Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli!

4° giornata: tanti pareggi nel turno infrasettimanale

Il Metodo Tripla X del PRESIDENTE non poteva iniziare nel momento migliore. Si tratta di selezionare 3 pareggi. Basterà prenderne uno per coprirsi (e mediamente fare anche un pò di profitto lavorando su quote intorno @3.30). Con 2 prese si va a raddoppiare circa l’investimento mentre il 3 su 3 vale una bella cassa. Per la prima XXX sono arrivate 2 casse su 3, per un +3,70 stake vinti.

In questo turno infrasettimanale abbiamo visto infatti ben 5 partite terminate con X (50%) e addirittura 4 di queste hanno avuto un risultato esatto di 1-1. Dopo qualche gol in più alla 3° giornata, in questo turno abbiamo rivisto una mancanza di reti, con ben 7 partite chiuse con Under 2,5 (70%).

Nei primi 4 turni di campionato il 20% delle partite si sono chiuse con l’1-1, il risultato più gettonato. 20% è anche la percentuale, molto bassa, delle vittorie in trasferta.

Quote Antepost Serie A 5a giornata: scudetto, continua il testa a testa tra Inter e Juve

Dopo il passo falso in casa della Lazio, la corsa verso lo scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi è ripartita con un convincente successo ottenuto in casa contro la Cremonese, che permette alll’Inter il ruolo di favorita per la vittoria dello scudetto, in quota @3 contro il @3,50 della Juventus di Massimiliano Allegri, capace di regolare “all’inglese” lo Spezia e mantenere l’imbattibilità in campionato.

Dietro le prime due, si piazza il Milan campione d’Italia, fermato sul pari in casa del Sassuolo, offerto @4,50 mentre avanza la candidatura della Roma capolista, ora @6,50 volte la posta. Scendono invece le possibilità del Napoli, al secondo pari consecutivo dopo un inizio da sei punti in due match, fissato @8, mentre sembra una missione impossibile per Atalanta e Lazio proposte rispettivamente @21 e @31 volte la posta.

Quote Antepost Serie A 5a giornata: corsa Champions League, ottimismo sulla Roma

L’inizio di stagione sprint della Roma di Josè Mourinho, attualmente al primo posto in classifica con 10 punti in 4 incontri, pone i giallorossi tra i favoriti per un rientro in Champions League dopo l’ultima esperienza del 2018/19. Per i betting analyst di Goldbet infatti, sembrano certe di un piazzamento tra le prime quattro l’Inter, in quota @1,05, la Juventus @1,10 e il Milan @1,20, con il quarto posto ora più vicino per Dybala e compagni, offerti @1,63, in vantaggio sul Napoli di Luciano Spalletti, proposto @2 e reduce da due pari consecutivi dopo un inizio convincente.

Più lontana invece l’Atalanta, quest’anno fuori da tutte le competizioni europee, fissata @4,50, leggermente in vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri, fermata a Genova sul pari dalla Sampdoria dopo il grande successo dell’Olimpico contro l’Inter.

Prossimo turno di campionato col derby Milan-Inter

La 5° giornata di Serie A è già un turno sparti acque, in un campionato che già alla 3° giornata non aveva più nessuna squadra a punteggio pieno (non succedeva da 12 anni). Sarà un vero e proprio sabato di fuoco con Milan-Inter alle ore 18. Poco prima un altra grande e classica rivalità, Fiorentina-Juventus, e subito dopo c’è anche Lazio-Napoli.

Domenica altre 4 partite, col lunch match Cremonese-Sassuolo mentre in Udinese-Roma i giallorossi hanno l’occasione di continuare a volare con tre punti in Friuli. Domenica il resto delle partite: il derby lombardo Monza-Atalanta con i brianzoli chiamati a sbloccarsi mentre la Dea sta andando forte, la sfida salvezza Salernitana-Empoli, e il posticipo serale Torino-Lecce.

Tutte le quote sulla Serie A

