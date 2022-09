Pronostici Milan-Inter 3 settembre, una 5° giornata di campionato che inizia col botto visto che c’è un sabato di fuoco con Fiorentina-Juve, Lazio-Napoli e soprattutto il derby Milan-Inter. Vediamo ultime dai campi, probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A.

Pronostici Milan-Inter 3 settembre 2022: i precedenti nel derby

Sabato 3 settembre alle ore 18:00 dallo Stadio di San Siro si gioca il derby della madonnina tra Milan-Inter, una sfida già determinante per la corsa allo scudetto, anche se siamo solo alla 5° di campionato.

Vediamo ora nel dettaglio le statistiche del derby Milan-Inter. In totale, nelle competizioni ufficiali, tutti i derby tra Inter e Milan finora sono stati 232, 85 vinti dall’Inter, 78 vinti dal Milan e 69 pareggi. Per quanto riguarda le reti segnate, l’Inter è a quota 320, mentre il Milan a 307.

Nello specifico delle singole competizioni, in Serie A i derby di Milano sono stati 176, con i nerazzurri a quota 67 vittorie e i rossoneri a 53. I pareggi sono stati 56, mentre Inter e Milan hanno segnato rispettivamente 248 e 226 gol.

Le sfide di Coppa Italia sono state in totale 27: in questo caso i rossoneri hanno vinto una partita in più rispetto ai rivali, centrando il risultato 10 volte in totale e segnando 34 gol. L’Inter, invece, in questo ambito ha vinto 9 volte e segnato 27 gol, mentre i pareggi sono stati 8.

Il derby della Madonnina conta anche una partita di Supercoppa italiana, disputata nel 2011 e vinta dal Milan per 2 a 1. Le sfide di Champions, infine, sono state 4: nel 2003 Milan e Inter si sono incontrate in semifinale, mentre nel 2005 ai quarti. I rossoneri hanno riportato 2 vittorie segnando 6 gol, mentre i pareggi sono stati 2.

Pronostici Milan-Inter 3 settembre 2022: quote e probabili formazioni

I nerazzurri arrivano con l’umore più alto, dopo il successo sulla Cremonese che ha fatto dimenticare il passo falso della settimana scorsa. Simone Inzaghi però dovrà fare a meno dell’infortunato Lukaku, protagonista in passato di questa sfida. La squadra di Pioli invece si è fermata sullo 0-0 contro il Sassuolo, perdendo così la scia in vetta in favore della Roma.

Grande equilibrio nelle quote dove però è leggermente favorita l’Inter @2.70 contro il Milan offerto @2.75 poi c’è il pareggio col quale si sale @3.40.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi

Gli altri big match del sabato

Prima del derby di Milano, alle ore 15:00 wall Stadio Franchi di Firenze va in scena un altra grande classica rivalità del calcio italiano: Fiorentina-Juventus. Bianconeri favoriti @2.40 anche se in trasferta. Entrambe le formazioni sono alle prese con diversi infortuni e il turno infrasettimanale non avrà aiutato. Non ci aspettiamo ritmi alti, considerando anche che si gioca alle 3 di pomeriggio, ed anche le statistiche sono dalla nostra parte: 10 degli ultimi 12 scontri diretti tra Juventus e Fiorentina hanno visto almeno una delle due squadre non riuscire a segnare. Consigliamo GOL NO @2.00 o anche UNDER 2,5 @1.75.

Alla sera all’Olimpico sono in campo Lazio-Napoli, altra sfida da non perdere. Sarri torna a sfidare il suo ex Napoli, ma i partenopei sono favoriti @2.40 anche se giocano in trasferta. Entrambe nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1. Sempre Over 2,5 negli ultimi 3 scontri diretti, 2 dei quali chiusi con entrambe le squadre a segno. Qui consigliamo GOL SI @1.60.

