Pronostici Serie A 5a giornata, nemmeno il tempo di rifiatare perché dopo il turno infrasettimanale torna subito il campionato di calcio italiano con un sabato di fuoco con tre big match, tra cui il derby Milan-Inter. Vediamo anche le sfide in programma domenica.

Pronostici Serie A 5a giornata: Fiorentina-Juventus

Probabili Formazioni. Italiano con i dubbi Bonaventura, Gonzalez, Duncan: il primo è più avanti e potrebbe esserci, gli altri due verso il forfait. In attacco Jovic favorito con Ikoné e Sottil. Nella Juventus possibile chance immediata per Paredes, che deve prendere confidenza con i compagni: inamovibile Miretti, rischia Rabiot. Di Maria potrebbe essere preservato per la Champions.

Statistiche

-La Juventus è la squadra che ha battuto più volte (79) la Fiorentina in Serie A e che ha realizzato più reti (268) contro la Viola nella massima serie.

-La Fiorentina non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, la Fiorentina potrebbe restare a secco di gol per due gare di fila al Franchi in Serie A per la prima volta dal maggio 2019 (cinque in quell’occasione).

-La Juventus non ha trovato il gol nelle ultime due trasferte giocate in Serie A.

-Dusan Vlahovic ha realizzato 11 gol in 19 match con la Juventus in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria solo Cristiano Ronaldo (14), Gonzalo Higuaín (14) e Paulo Dybala (12) hanno segnato più reti nelle loro prime 20 presenze con i bianconeri nel torneo.

Tips. UNDER 2,5 @1.75

Pronostici Serie A 5a giornata: Milan-Inter

Probabili Formazioni. Pioli pensa a De Ketelaere dal primo minuto nel derby. Messias e Leao gli esterni, Giroud davanti. Nell’Inter Dzeko in vantaggio su Correa, Darmian su Gosens e Dimarco. Poi i soliti.

Statistiche

-Dopo il successo per 2-1 del 5 febbraio scorso, deciso in rimonta da una doppietta di Olivier Giroud, il Milan potrebbe vincere due sfide consecutive contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 2011.

-L’Inter è l’unica squadra (escludendo retrocesse della scorsa stagione e neopromosse) che non ha pareggiato neanche un incontro in Serie A da aprile in avanti: per i nerazzurri 11 vittorie (almeno tre in più di qualsiasi altra squadra) e due sconfitte (una delle quali nella trasferta più recente, contro la Lazio).

-Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare.

Tips. UNDER 2,5 @2.03 / PAREGGIO @3.30

Pronostici Serie A 5a giornata: Lazio-Napoli

Probabili Formazioni. Sarri ha due dubbi: Vecino avanti su Luis Alberto, Pedro favorito su Felipe Anderson, che non sta bene dopo la ferita rimediata con la Samp. Nel Napoli tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Zielinski da mezz’ala, Raspadori e Simeone iniziano in panchina.

Statistiche

-L’ultimo pareggio tra Lazio e Napoli in Serie A risale al 5 novembre 2016; da allora, 11 match tra le due squadre nel massimo campionato, con un bilancio ampiamente a favore dei partenopei (nove successi a due).

-La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei partite di campionato (2V). Il Napoli ha pareggiato nelle ultime due gare di campionato.

Tips. PAREGGIO @3.60

Pronostici Serie A 5a giornata: Cremonese-Sassuolo

Probabili Formazioni. Alvini valuta gli ultimi arrivati, tra cui Meité, ma difficilmente potranno partire dall’inizio. In attacco Dessers e Okereke, Zanimacchia favorito sulla trequarti. Nel Sassuolo Defrel sostituisce l’infortunato Berardi, Thorstvedt mezz’ala. Laurentié avrà spazio a gara in corso.

Statistiche

-Il Sassuolo ha vinto 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (incluso l’1-0 contro il Lecce alla 2a giornata di questa stagione).

-La Cremonese ha perso ciascuna delle prime quattro gare stagionali.

-Il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte (2N, 4P) di Serie A ma con Domenico Berardi in campo il Sassuolo ha vinto il 36% delle gare in Serie A, guadagnando 1.4 punti di media – senza il classe ’94 la % di successi dei neroverdi scende al 23% con una media di 0.9 punti a gara.

Tips. DOPPIA CHANCE 1X @1.65

Pronostici Serie A 5a giornata: Spezia-Bologna

Probabili Formazioni. Gotti non ha molte alternative, considerando le sicure assenze di Amian e Verde. Agudelo cerca una maglia in mediana, Nzola chiamato agli straordinari. Nel Bologna ok Lucumi dietro, Soriano potrebbe strappare una maglia come trequartista ai lati del duo Arnautovic e Zirkzee.

Statistiche

-Il Bologna è imbattuto in quattro precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a un pareggio seguito da tre successi.

-Il Bologna ha vinto soltanto una delle ultime 12 trasferte di Serie A. Lo Spezia non aveva mai iniziato un campionato di Serie A rimanendo imbattuto nelle prime due partite casalinghe (1V, 1N).

-Lo Spezia ha ricevuto quattro ammonizioni in queste prime quattro giornate: solo l’Inter con tre “gialli” ha fatto meglio a livello disciplinare. I liguri sono secondi dietro ai nerazzurri anche per media falli/cartellini (un giallo ogni 12.3 falli commessi).

Tips. BOLOGNA PIU CARTELLINI GIALLI @2.10

Pronostici Serie A 5a giornata: Verona-Sampdoria

Probabili Formazioni. Cioffi va avanti con il 3-5-2, ma a gara in corso potrebbe inserire il neo arrivato Verdi. Coppola dietro e Faraoni recuperato a destra. Nella Sampdoria occhio a Gabbiadini davanti. Winks non è ancora pronto e potrebbe comunque essere convocato almeno per la panchina.

Statistiche

-La Sampdoria ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona: 0-2. La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A giocate al Bentegodi contro il Verona (2N, 1P).

-Il Verona ha perso tutte le ultime quattro partite interne di Serie A; nella storia della competizione, mai i gialloblù hanno registrato cinque sconfitte consecutive in casa.

-La Sampdoria è la squadra che, dall’inizio del 2022, ha perso più trasferte di Serie A: nove sconfitte in 11 gare esterne nel periodo per i blucerchiati, che hanno mancato l’appuntamento con il gol in ben otto occasioni.

Tips. RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.50

Pronostici Serie A 5a giornata: Udinese-Roma

Probabili Formazioni. Sottil perde Masina (attesi gli esami per l’esito, ma pare un lungo stop). Dietro duello tra Perez e Nuytinck, Pereyra ancora sacrificato a destra. In attacco sempre Beto e Deulofeu. Nella Roma Matic e Cristante in mezzo, Karsdorp torna a destra, Dybala e Pellegrini a sostegno di Abraham.

Statistiche

-La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 19 sfide (15V, 2N) di Serie A contro l’Udinese, mantenendo 10 volte la porta inviolata nel periodo. La Roma ha vinto 21 delle 48 trasferte (12N, 15P) contro l’Udinese in Serie A.

-Roma che ha subito un solo gol finora: non ha mai fatto meglio nelle prime quattro partite giocate.

-L’Udinese è la vittima preferita (10 gol) di Paulo Dybala in Serie A; quella friulana è anche la squadra contro cui la Joya ha fornito più assist (sette) nel torneo.

-Andrea Belotti ha segnato sette reti contro l’Udinese in Serie A: soltanto contro Sassuolo e Sampdoria (a entrambe nove) ha realizzate più gol nel massimo campionato.

Tips. ROMA VINCENTE @1.87

Monza-Atalanta, derby lombardo tra squadre in momenti opposti

Probabili Formazioni. Stroppa lancia subito i nuovi Izzo e Rovella. Sensi e Pessina le mezz’ali, in attacco Caprari e Petagna. Nell’Atalanta qualche cambio: Zapata è ko e gioca Muriel davanti. Pasalic e Malinovskyi trequartisti, visto che Ederson non ha convinto. Soppy ancora a destra.

Statistiche

-L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Monza, tutte in Serie B.

-Atalanta che ha perso soltanto una delle ultime 21 sfide (16V, 4N) contro formazioni neopromosse in Serie A; la sconfitta, però, è arrivata proprio nel match più recente (0-1, contro l’Empoli, lo scorso maggio).

-L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre lombarde in campionato (3N, 4P – contro Milan e Inter).

-Il Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive nel massimo campionato. E’ anche la squadra che ha subito più gol (11) in questo inizio.

Tips. GOL SI @1.73

Salernitana-Empoli, sfida salvezza

Probabili Formazioni. Nicola non stravolge i piani e 11 titolare nonostante gli arrivi di Daniliuc e Piatek. Dia e Bonazzoli in attacco. Nell’Empoli Bajrami trequartista al posto di Baldanzi, infortunato. In attacco Lammers e Destro. Pjaca dovrebbe andare in panchina.

Statistiche

-Equilibrio nei quattro precedenti tra Salernitana ed Empoli in Serie A: un successo per parte e due pareggi.

-L’Empoli ha pareggiato in tutte le ultime tre partite di Serie A.

-L’Empoli ha perso solo una volta finora. Da metà aprile in avanti, la Salernitana ha registrato solo due sconfitte in 12 gare di Serie A (5V, 5N): solamente Milan (zero), Napoli e Lazio (uno ciascuno) hanno collezionato meno ko in questo arco di tempo.

Tips. PAREGGIO @3.45

Torino-Lecce, i granata vogliono continuare a correre

Probabili Formazioni. Juric spera di avere Radonjic nella gara contro il Lecce. Vlasic il suo partner. Sanabria davanti. Occhio a Schuurs dietro. Nel Lecce Ceesay in vantaggio su Colombo, Pezzella a sinistra, Banda ancora titolare.

Statistiche

-Grande equilibrio nei 16 precedenti tra Torino e Lecce in Serie A: cinque successi per parte e sei pareggi. I pugliesi sono però rimasti imbattuti in sette delle ultime otto sfide (4V, 3N) nel torneo contro i granata.

-Il Torino ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre neopromosse.

-Il Lecce ha subito solo cinque gol in queste prime quattro giornate. Il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle otto gare casalinghe contro il Lecce in Serie A.

Tips. UNDER 2,5 @2.00

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.