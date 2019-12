Pronostici Serie B: analisi Spezia-Cremonese anticipo 17a giornata del 20 dicembre 2019

La 17esima di Serie B si apre con l’anticipo Spezia-Cremonese, dove i padroni di casa tenteranno di battere i grigiorossi per staccarsi dalla zona rosa, che dista un solo punto.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Serie B del 20 dicembre 2019.

20.12 21:00 Spezia-Cremonese

Con 20 punti Spezia è al 14esimo posto, con venti reti fatte e diciannove subite. I liguri sono tuttavia in un buon momento di forma, dato che nelle ultime quattro ne hanno vinte due e pareggiate due.

Bene anche la Cremonese, anche lei a 20 punti, 15esimo posto per via dei soli 12 goal fatti e 18 subiti. Anche i grigiorossi sono però in un buon momento, con una sola sconfitta nelle ultime cinque, due pari e due vittorie. In esterna però le cose vanno male, con una sola vittoria in otto gare, e solo tre punti raccolti.

Pronostico 1: @2.25 Eurobet @2.25 Snai @2.25 Betfair

