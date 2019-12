Pronostici Serie B: Pisa-Frosinone, Benevento-Ascoli e Empoli-Livorno del 29 dicembre 2019

In Serie B l’anno 2019 si chiude con le squadre in campo nella giornata di domenica per la 19esima di campionato, ulitma prima della pausa invernale.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Serie B del 29 dicembre 2019.

29.12 15:00 Pisa-Frosinone

Il Frosinone dopo tre vittorie di fila, è inciampato in due sconfitte di fila, sarà quindi in cerca di punti per non perdere posizioni, dato che oggi è settimo in zona play-off, a pari punti però con l’Entella nono. Il Pisa anch’esso è reduce da due sconfitte di fila e con 23 punti mira l’ottavo posto.

Pronostico Under 2,5: @1.65 Eurobet @1.60 Snai @1.61 Betfair

La capolista Benevento al solito viaggia come un treno: 13 vittorie, 4 pari una sconfitta, per trenta goal fatti e nove subiti. L’Ascoli è invece quinto con 27 punti, a -4 dal secondo posto che vale la promozione diretta.

Pronostico Over 2,5: @1.80 Eurobet @1.80 Snai @1.78 Betfair

Derby toscano fra l’Empoli, 13esimo a +1 dalla zona play-out, e un Livorno ultimo con appena 11p unti, con zero vittorie messe a segno in esterna.

Pronostico Under 2,5: @1.90 Eurobet @1.87 Snai @1.88 Betfair

