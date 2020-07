Pronostici Serie B: Crotone-Benevento, Frosinone-Spezia e partite della 32a giornata del campionato cadetto del 03-07-2020

La 32a giornata di Serie B si gioca tutta venerdì 3 luglio 2020, al via alle 18.45 con Pisa-Cittadella mentre il resto delle partite saranno tutte in contemporanea alle ore 21.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie B prendendo come riferimento le quote Eurobet e Betaland.

Analisi e Pronostici Serie B del 03-07-2020

La Serie B è sempre il campionato più difficile da pronosticare, figuriamoci in queste condizioni di calendario ravvicinato, quindi per questa 32° giornata limiteremo molto le nostre giocate che trovate come sempre sul nostro podcast quotidiano su YOUTUBE e su TELEGRAM. Quelle che trovate di seguito sono solo segnalazioni, ultime news e consigli in base ai movimenti di mercato e alle variazioni delle quote.

Pisa-Cittadella apre i giochi alle 18.45 dall'Arena Garibaldi dove potrebbe esserci una temperatura ancora bella alta in questo periodo. I ritmi bassi da Under 2.5 sono dietro l'angolo ma la quota @1.66 regala poco.

Trapani-Livorno sfida tra penultima e ultima ma a tenere banco sono i problemi degli amaranto che non hanno trovato un accordo con i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2020 e i bookmakers hanno addirittura tolto le quote già da giorni.

In Entella-Chievo quota in calo per gli ospiti che sono al 7° posto con 45 punti (4 in più dell'Entella al momento fuori playoffs) dopo il bel 2-0 rifilato al Frosinone lo scorso turno. All'andata 2-1 per i clivensi che potrebbero fare bottino anche oggi. Il 2 fisso è troppo rischioso, il Rimborso in caso di Pareggio (+0 AH) @1.90 potrebbe essere la giusta via di mezzo.

Frosinone-Spezia. Abbiamo detto del Frosinone che ha perso a Chievo ma aveva perso anche la partita precedente in casa contro il Cittadella, dopo aver ripreso post-covid col poco convincente pareggio. Trapani. I padroni di casa non sono in un gran momento in questa ripresa e rimangono 2 punti dietro allo Spezia che a sua volta la settimana scorsa ha deluso nel 1-2 interno contro il Pisa. Al momento il mercato sembra pagare gli spezzini con quota in calo da @3.50 a @3.25 per la vittoria. Anche qui il Rimborso in caso di Pareggio (+0 AH) @2.15) potrebbe venirci in aiuto.

Crotone - Benevento. Con la vittoria sulla Juve Stabia il Benevento si è già assicurato il ritorno in Serie A a differenza del Crotone che è al 2° posto e deve ancora sudarsi la promozione. La squadra di casa ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti e oggi il Crotone si gioca molto a contrario del Benevento. Non a caso la quota sul 1 fisso è esplosa da @2.45 a @1.75.

Cosenza-Ascoli. Chiudiamo con un altra squadra calabrese che gioca in casa ed è chiamata a vincere in questo scontro diretto per la salvezza, o quanto meno per lo spareggio. L'Ascoli al momento è avanti 2 punti ma ha qualche problema e il peggior rendimento in trasferta di tutto il campionato cadetto (4 sconfitte di fila con 10 gol subiti e 3 segnati). Il Cosenza cercherà di rispondere al 2-3 dell'andata persa al Del Duca dove era andata in vantaggio 2-0 dopo 20 minuti, prima di farsi rimontare fino al 3° gol dei bianconeri segnato da Scamacca. La rivincita del Cosenza si gioca sopra la pari @2.20.

Per i pronostici ufficiali segui il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, o entra nei nostri canali TELEGRAM gratuiti: BAR SPORT WEB, BETITALIAWEB DREAM TEAM e IL PRESIDENTE.. Da oggi puoi attivare anche il nostro servizio PREMIUM per ricevere tutti i contenuti e i migliori pronostici sul Calcio e su tutti gli altri sport.