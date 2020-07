Pronostici Serie B: Benevento-Venezia, Ascoli-Salernitana, Cittadella-Crotone e partite della 33a giornata del 10-07-2020

Al venerdì la cadetteria si prende la scena con le 10 partite in programma per la 33° giornata di Serie B. Si inizia alle 18.45 con Juve Stabia-Entella, per continuare col resto delle sfide tutte in contemporanea alle 21.00.

Parliamo di pronostici vincenti calcio sulla Serie B prendendo come riferimento le quote Sisal e Betaland. Andiamo a vedere le sfide più interessanti di oggi nel campionato cadetto.

Analisi e Pronostici Serie B del 10-07-2020

Benevento-Venezia. Il Benevento è già certo della promozione diretta in Serie A e i giocatori di Inzaghi sembrano già in vacanza, come visto nello scorso turno perso 0-3 contro il Crotone, un big match abbastanza arrendevole. Approposito di Inzaghi, le sue fortune da allenatore sono iniziate proprio a Venezia. I lagunari hanno bisogno di punti salvezza, chissà se Pippo avrà il cuore tenero. Di certo c'è la quota sul Venezia vincente che rimane molto alta @4, ma è comunque in picchiata da @5. Si potrebbe considerare una Doppia Chance X2 a sua volta in calo ma comunque ancora valida @1.85.

Ascoli-Salernitana. Squadre con obiettivi diversi, l'Ascoli vuole salvarsi (al momento giocherebbe lo spareggio retrocessione), la Salernitana vuole i playoffs promozione. Entrambe le formazioni hanno raccolto 4 punti nelle ultime 2 giornate. Sfida non semplice ma i padroni di casa potrebbero avere un pò di vantaggio, non tanto per il fattore campo, ma per qualche assenza di troppo dei campani in emergenza visto che sono out Aya, Didzeck, Maistro, Lombardi e Jallow, ed è in dubbio anche Jaroszynski.

Cittadella-Crotone è un altra sfida molto interessante (tra l'altro è il pronostico che vi chiediamo per venerdì, day10 del nostro BETTING CONTEST). Il Cittadella è 4° a -3 dal Crotone al 2° posto, quello che vale la promozione diretta. Dopo 3 vittorie il Cittadella si è fermato la settimana scorsa a Pisa mentre come detto il Crotone ha avuto vita facile nel big match contro la capolista Benevento. Ci sono stati ben 4 pareggi negli ultimi 5 confronti diretti tra queste due squadre. Completa il parziale una vittoria interna del Cittadella. Oggi occhio proprio alla X @3.25, altra quota che sta calando.



Pordenone-Pisa. Altro bello scontro. Il Pordenone cerca la promozione diretta del 2° posto, il Pisa vuole rientrare nei playoffs. Entrambe le squadre stanno bene col Pordenone reduce da 2 vittorie consecutive e il Pisa addirittura da 3. Si giocherà (ovviamente a porte chiuse) allo Stadio Nereo Rocco. Il Pordenone ha visto la sua quota per la vittoria crescere pesantemente da @1.90 a quasi @2.40.

Per i pronostici ufficiali segui il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE, o entra nei nostri canali TELEGRAM gratuiti: BAR SPORT WEB, BETITALIAWEB DREAM TEAM e IL PRESIDENTE.. Da oggi puoi attivare anche il nostro servizio PREMIUM per ricevere tutti i contenuti e i migliori pronostici sul Calcio e su tutti gli altri sport.