Pronostici Serie B: Frosinone-Benevento e partite della 36a giornata del campionato di calcio cadetto del 24-07-2020

Venerdì si gioca la 36a giornata di Serie B. Ci sono molte sfide interessanti con molti verdetti ancora da dare nella corsa ai playoffs e anche ai playout e alla retrocessione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie B con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi 36a giornata Serie B

36esima e terzultima giornata di Serie B, molto importante per gli ultimi verdetti. Da non perdere Frosinone-Benevento. La quota dei ciociari è in calo ma del resto in casa la motivazione è tutta per la squadra di Nesta che è in corsa playoffs e deve tornare alla vittoria dopo 3 turni negativi. Potrebbe dargli una mano il suo grande amico Inzaghi, che ha già vinto il campionato con tanto di promozione diretta. La quota sul 1 fisso sta calando molto ma si trova ancora intorno @1.75 e la prendiamo.

Citiamo le altre sfide più interessanti come Cremonese-Spezia. I grigiorossi non perdono da 5 turni (3 vittorie e 2 pareggi) ma rimangono solo a +2 punti dalla zona rossa. Spezia al 3° posto ma reduce dal ko interno contro il Venezia. La squadra di casa ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti e oggi la Cremonese si gioca @3.05 da sfavorita. Partita non semplice da pronosticare.

Chievo-Cittadella. Il Chievo non vince da 4 turni e arriva da 2 sconfitte, col treno playoffs che rischia di passare. Periodo no anche per il Cittadella che di sconfitte ne ha messe in fila 4 anche se rimane al 6° posto. La classifica è molto corta però ed entrambe le squadre devono rimettersi in moto. All'andata 1-1, sempre X nei 3 precedenti in Serie B (5X su 6 sfide se consideriamo anche le amichevoli). Quota in calo @3 sul pareggio (in alcuni book anche sotto).

Aproposito di X con quota in calo, occhio a Venezia-Juve Stabia, partita della paura col Venezia che arriva da 2 pareggi e 1 vittoria e rimangono a +2 dal playout dove al momento sarebbe invischiata la Juve Stabia che a sua volta arriva da 2 pareggi e 1 vittoria, stesso ruolino di marcia dei lagunari. Qui la quota sulla X è addirittura scesa fino @2.80 ma si trova ancora @3 e un cippino lo mettiamo.

Salernitana-Empoli. Sfida playoffs con la Salernitana che al momento sarebbe dentro al 7° posto con 51 punti, 3 in più del Empoli che al momento sarebbe la prima delle escluse al 9° posto. I toscani sono reduci da 2 sconfitte e hanno perso gli ultimi 2 viaggi a Salerno. Gli amaranto in casa vanno bene (10-6-1) e potrebbero vincere. Li consigliamo ma con rimborso in caso di pareggio.

Cosenza-Pisa. Il Cosenza arriva da 2 vittorie e cerca di uscire dalla zona rossa mentre il Pisa cerca di difendere l'8° posto che vale i playoffs. All'andata 3-1 in trasferta per i calabresi che oggi si giocano leggermente favoriti intorno @2.50. Sfida da tripla.

FREE PICK Serie B

Frosinone-Benevento: 1 @1.75 (stake 1)

Venezia-Juve Stabia: X @3.00 (stake 0.5)

Salernitana-Empoli: 1 +0 (AH) @1.65 (stake 1)



