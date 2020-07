Pronostici Serie B: Benevento-Chievo, Juve Stabia-Cremonese e partite della 37a giornata del campionato di calcio cadetto del 27-07-2020

Lunedì col campionato cadetto, 37° giornata di Serie B con 10 partite in contemporanea alle ore 21.00. Vediamo e analizziamo le sfide di questo turno, con quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie B con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi 37a giornata Serie B

Benevento-Chievo

Il Benevento è già promosso ma non sta guardando in faccia a nessuno, e lo abbiamo visto sulla nostra pelle nel 3-2 a Frosinone dello scorso turno. Chievo chiamato a fare i 3 punti per sperare nei playoffs. All'andata 2-1 per il Benevento. Potrebbe essere anche oggi una partita da Over 2.5 che si gioca @1.95.

Cittadella-Venezia

Cittadella a picco dopo 5 sconfitte consecutive e i playoffs non sono più sicuri. Il Venezia non perde da 4 turni (2 pareggi seguiti da 2 vittorie). All'andata 2-1 per il Cittadella in Laguna. Sempre Gol Si negli ultimi 7 precedenti tra queste formazioni. Oggi entrambe le squadre a segno si giocano @1.90.

Crotone-Frosinone

Il Crotone non perde dal 15 febbraio scorso ed è al 2° posto che vale la promozione diretta. Il Frosinone non vince da 4 turni ed è in pericolo anche il 5° posto. All'andata 2-1 del Crotone in trasferta. Queste squadre non hanno mai pareggiato negli ultimi 6 precedenti. Oggi la X si gioca @3.25.

Empoli-Cosenza

Dopo 2 sconfitte l'Empoli è tornato alla vittoria con 3 punti d'oro a Salerno e oggi ospita il Cosenza che è in ripresa con 3 vittorie consecutive (tutte per 2-1) anche se il 17° posto della Juve Stabia che vale lo spareggio promozione rimane a -1. All'andata 1-0 per il Cosenza, ma oggi occhio a Over 2.5 @2.00 per un raddoppio pieno.

Juve Stabia-Cremonese

Scontro salvezza per la Juve Stabia mentre la Cremonese è risalita un pò grazie a 6 turni positivi (3 vittorie e 3 pareggi). I grigiorossi arrivano da un doppio 0-0, la Juve Stabia dallo 0-1 a Venezia. All'andata 1-1 ma oggi occhio al Gol No @2.10.

Perugia-Trapani

Perugia 15° a +3 dalla zona rossa, Trapani quasi spacciato anche se ha vinto le ultime 2 in casa. Il problema è in trasferta dove questa squadra è 2-7-9. I padroni di casa secondo noi non perderanno e si giocano @2.10 per l'1 fisso con quota in calo. Consigliamo il rimborso in caso di pareggio sul Perugia @1.55.

Pescara-Livorno

Quote off su questa partita visto che il Livorno è nel caos, ultimissimo e già da tempo retrocesso. I toscani hanno perso le ultime 6 partite, subendo 8 reti nelle 2 più recenti. Il Pescara ha l'occasione di fare 3 punti d'oro e tornare ad una vittoria che in campionato manca da 7 turni.

Pisa-Ascoli

L'1-2 a Cosenza ha rallentato la rincorsa playoffs del Pisa che oggi ospita un Ascoli a centroclassifica ma che non perde da 6 turni. All'andata 1-0 di misura dell'Ascoli, anche oggi potremmo vedere un Under 2.5 @1.83.

Pordenone-Salernitana

Il Pordenone è 4° ma dopo 2 sconfitte non è andato oltre il 2-2 ad Ascoli mentre la Salernitana cerca di difendere l'8° e ultimo posto valido per i playoffs, anche se in trasferta i campani sono tra le peggiori squadre della cadetteria (4-3-11). All'andata netto 4-0 della Salernitana in casa, ma come detto fuori questa squadra non è il massimo e il Pordenone è leggermente favorito @2.55. Per noi partita da no bet.

Spezia-Entella

Lo Spezia ha raccolto solo 1 punto nelle ultime 2 partite, ma complici i rendimenti delle squadre dietro, rimane al 3° posto. Entella 12° non batte lo Spezia dal 2015 (0-0 all'andata). Lo Spezia è favorito ma sotto @2 di quota non ha grandissimo valore.

