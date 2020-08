Pronostici Serie B: iniziano i playoffs promozione con Chievo-Empoli del 4 agosto 2020

Questo martedì iniziano i playoffs promozione di Serie B con Chievo-Empoli che si sfidano in partita secco per chi affronterà lo Spezia nel prossimo turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Serie B usando come riferimento le quote Sisal e [B365].

Analisi e Scommesse Chievo-Empoli

E' tempo di playoff in Serie B per stabilire chi sarà la terza e ultima squadra a raggiungere la Serie A dopo Benevento e Crotone. La formula prevede che Spezia e Pordenone, terza e quarta in classifica al termine del campionato, siano già in semifinale e chi vince oggi tra Chievo-Empoli affronterà lo Spezia.

Il bilancio dei precedenti tra le due squadre tra Serie A e Serie B è in perfetto equilibrio: 6 vittorie a testa e 12 pareggi. Gli ultimi quattro confronti sono finiti proprio con il segno X, comprese ovviamente le due partite giocate in questa stagione: doppio 1-1, a Verona il 30 agosto (reti di Dezi e Djordjevic) e in Toscana il 24 gennaio (a segno Tutino e Meggiorini). L’Empoli ha vinto solamente una volta in trasferta contro il Chievo tra Serie A e Serie B: 0-1 nel 1997 nel campionato cadetto, da quel momento 4 vittorie gialloblù e 7 pareggi. I toscani inoltre non hanno mai vinto una partita in trasferta tra playoff e playout in Serie B: il bilancio fino a questo momento è di 3 pareggi e 2 sconfitte.

La giocata che preferivamo è il +0 AH (o rimborso in caso di pareggio) per il Chievo ma la quota è scesa troppo. Andiamo con un altra giocata nel mercato asiatico (che trovate su Bet365) ovvero il -0.25 (AH) o 0/-0,50. Tifiamo per la vittoria del Chievo in casa e contro un Empoli più altalenante anche se in caso di pareggio perderemo solo la metà (le due squadre hanno sempre pareggiato negli ultimi 4 confronti diretti). Il Chievo arriva a questa sfida sulla scia di 3 vittorie consecutive in cui ha concesso 1 solo gol agli avversari quindi ottimo momento di forma per gli uomini di Aglietti. L'Empoli ha perso 3 delle ultime 5 partite di campionato.

FREE PICK:

⚽️Chievo-Empoli: 1 +0 (AH) @1.92 (stake 1)

