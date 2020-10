Scommesse Serie B: turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto. Chievo-Brescia tra le sfide più interessanti

Turno infrasettimanale con la 4a giornata di Serie B tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2020. La sfida più interessante è Chievo-Brescia ma anche Empoli-Spal.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e PlanetWin365.

4a giornata di Serie B: Cittadella, Salernitana ed Empoli cercano di rimanere al comando

Primo turno infrasettimanale della stagione 2020-21 di Serie B con quasi tutte le partite in campo martedì sera, ad eccezione di Lecce-Cremonese in campo mercoledì, con i salentini che arrivano dallo 0-3 di Brescia e cercano di rifarsi contro i grigiorossi che dopo la sconfitta all'esordio hanno pareggiato le ultime 2.

Approposito di rondinelle, proprio Chievo-Brescia è una delle sfide più interessanti. Il Chievo si è sbloccato nella scorsa giornata col primo successo in casa della Reggiana, dopo 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 2 giornate. Lo stesso identico percorso lo ha fatto il Brescia che però oggi in trasferta è sfavorita @3.60. Il Chievo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide contro il Brescia.

Cittadella-Pordenone. Il Cittadella è una delle tre squadre al comando con 7 punti e oggi si gioca @2.10 in casa contro il Pordenone abbonato ai pareggi (3 X su altrettante partite). Oggi un altra X si gioca @3.10 ma queste squadre hanno pareggiato solo 1 precedente su 5.

L.R. Vicenza-Salernitana. La Salernitana è al comando con 7 punti dopo le ultime 2 convincenti vittorie, 2-1 a Chievo e 4-1 sul Pisa. Vicenza ha giocato solo 2 partite incassando un punto. Oggi però il Menti spinge i padroni di casa favoriti in quota @2.30 mentre la Salernitana si gioca @3.60. Valutabile la Doppia Chance X2 @1.66.

L'ultima squadra al comando è impegnata in Empoli-Spal, partita molto interessante con la squadra di Ferrara, retrocessa dalla massima serie, che ha obiettivi importanti ma ha iniziato la stagione con 3 pareggi su 3. Empoli ancora imbattuto con 2 vittorie (in trasferta) e 1 pareggio in casa. Oggi i tre punti pieni al Castellani si giocano @2.75, con quota in salita e in grande equilibrio con la Spal @2.90

Una statistica. Occhio alle X che stanno uscendo con grande frequenza e ci sono ben 4 squadre che hanno raccolto solo pareggi (Spal, Pordenone, Cosenza e Monza).