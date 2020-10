Pronostici Serie B: la 5a giornata inizia col derby toscano Empoli-Pisa. Domenica Cosenza-Lecce, chi si sbloccherà?

Da venerdì 23 ottobre a domenica 25 si gioca la 5a giornata di Serie B aperta dal derby toscano Empoli-Pisa. Domenica Cosenza-Lecce sfida delicata tra due squadre che faticano a vincere (i lupi calabresi cercano ancora la prima).

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e PlanetWin365.

5a giornata di Serie B: apre il derby toscano Empoli-Pisa, padroni di casa in testa alla classifica

Venerdì il derby toscano Empoli-Pisa, al Castellani, apre la 5a giornata di Serie B. I padroni di casa sono carichi e al comando con 10 punti assieme al Cittadella. Stato d'animo opposto per il Pisa nei piani bassi e ancora a caccia del primo successo stagionale. Empoli ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro il Pisa, e per i book arriverà il poker visto che gli uomini di Dionisi sono favoriti @2.00, rispetto al @4,30 degli ospiti. Il pareggio, che tra le due squadre nella serie cadetta manca addirittura da 35 anni, è in quota a @3,05.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Domenica segnaliamo Cosenza-Lecce. Anche il Cosenza cerca ancora la prima vittoria in campionato per una squadra che ha SEMPRE pareggiato nei primi 4 turni (2 gol fatti e 2 subiti). Il Lecce dopo la sconfitta di Brescia ha pareggiato in casa contro la Cremonese. Arriverà un altra X? La quota è @3.20 e come la scorsa settimana vi ricordiamo che il campionato cadetto in questa stagione sta producendo un numero incredibile di pareggi, anche se salentini e calabresi cercheranno di fare i tre punti pieni, e in questo caso il Lecce è favorito @2.30 (quota in salita però) nonostante la trasferta al San Vito dove il Cosenza si gioca @3.40.