Pronostici Serie B: 10a giornata, Lecce e Salernitana favorite nei big-match contro Lecce e Cittadella. Posticipo Pordenone-Empoli in equilibrio

La 10a giornata di Serie B sarà aperta venerdì 4 dicembre da Ascoli-Pescara ma i big match si giocano sabato: Salernitana-Cittadella e Lecce-Venezia. Il posticipo del lunedì vede contro Pordenone-Empoli.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e PlanetWin365.

10a giornata di Serie B: Salernitana favorita nel big-match con il Cittadella

La 10a giornata di Serie B prende il via venerdì 4 dicembre con Ascoli-Pescara, sfida salvezza tra due squadre che finora hanno vinto solo una volta. Attacchi anemici con 11 gol sommati in 17 partite da queste due formazioni. In quota è favorito l'Ascoli @2.20 per la vittoria. L'Under 2.5 si gioca @1.75.

Il big match Salernitana-Cittadella andrà in scena all’Arechi, sabato pomeriggio. La prima della classe, la Salernitana di Castori, riceve il Cittadella, settimo in classifica e staccato di sei punti, ma con una partita in meno, dai campani. I granata, tra le mura amica quasi perfetta con quattro vittorie e un solo pareggio, partono favoriti @2,43, secondo i quotisti di Microgame, rispetto ai veneti, dati @3,09, mentre si sale leggermente per il pareggio, in quota @3,24. La Salernitana alterna Under a Over da cinque gare in campionato mentre il Cittadella è reduce da ben quattro sfide con più di tre reti: nonostante questo, l’Under 2.5 @1,75, si fa leggermente preferire all’Over, dato @1,97.Se il 4-1 dei ragazzi di Castori, punteggio dell’ultimo confronto diretto tra le due, è in quota @48, l’1-3 per gli ospiti, identico risultato dell’ultimo blitz veneto all’Arechi, pagherebbe @26 volte la posta. Il pericolo principale per il Cittadella è Milan Djuric, ex della gara: il numero 11 della Salernitana è il bomber principe della sfida e la quinta rete alla formazione di Venturato è data @2,70 mentre in casa veneta l’osservato speciale sarà Roberto Ogunseye la cui rete si gioca @3,25.

Da non perdere anche Lecce-Venezia sempre sabato al Via del Mare, sfida tra 2° e 5° in classifica. Il Lecce arriva all'appuntamento dopo 4 vittorie di fila e in casa non ha mai perso (2-2-0). Il Venezia è in striscia utile da 3 giornate anche se ha sempre perso negli ultimi 4 viaggia. Lecce. Una vittoria dei salentini è offerta @1.95 contro il Venezia @4.75. Il Lecce viaggia alla media di 2.44 gol segnati a partita, ma il Venezia ha una difesa che ha incassato solo 7 gol in 9 partite. Prevarrà l'Over @1.85 o l'Under @2.00? I precedenti dicono Gol Si @1.70, potrebbe essere la giusta via visto che negli ultimi 6 precedenti entrambe le squadre sono andate a segno.

Le partite di domenica sono Reggiana-Monza (brianzoli favoriti @1.80) e Vicenza-Cosenza, due squadre appaiate a centroclassifica con 8 punti. Ne potrebbe uscire una partita da X, col pareggio offerto @3.20. Chiudiamo col posticipo di lunedì: Pordenone-Empoli. Equilibrio massimo in quota @2.70 sia per la vittoria dei padroni di casa al 10° posto, ma imbattuti da 5 giornate, sia per la vittoria degli ospiti al 2° posto anche se arrivano da 2 pareggi. Curioso anche il fatto che il Pordenone finora abbia pareggiato tutte e 4 le partite giocate in casa allo Stadio Guido Teghil. Un altra X si gioca @3.10.