Scommesse Serie B: Balotelli al Monza. L'arrivo di SuperMario fa crollare le quote antepost dei brianzoli

Mario Balotelli al Monza, l'effetto di SuperMario fa calare le quote per primo posto e promozione dei brianzoli che però al momento sono solo a centroclassifica.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e PlanetWin365.





Effetto Balotelli, calano le quote per la promozione del Monza

Si può ancora parlare di “effetto Balotelli”? In attesa di verificarlo sul campo, una risposta arriva dai bookmaker sulla questione Mario Balotelli. Il Monza, nuovo approdo di Supermario, è reduce da una bruciante sconfitta in casa della Reggiana (3-0) che lo relega in una posizione anonima, a nove punti dalla vetta.

Eppure, nelle quote per il primo posto (le prime due piazze, va ricordato, danno la promozione diretta), la squadra brianzola è una delle favorite, a quota @5,00, insieme all'Empoli. Meglio stanno soltanto il Lecce @4,00, e la Spal @4,50. Segue il Frosinone @8,00, mentre sulla Salernitana, che capeggia attualmente la classifica con due punti di vantaggio sulla Spal, c'è ancora un discreto scetticismo, visto che la prima piazza finale vale @9 volte la scommessa.

Grande fiducia invece per il Monza, che all'effetto Berlusconi aggiunge adesso le aspettative per la discesa in B di Balotelli. Aria di grande calcio, dunque, ma adesso servono i risultati, visto che finora la squadra guidata da Brocchi ha ampiamente deluso.