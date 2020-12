Pronostici Serie B: 11a giornata, Lecce-Frosinone si ritrovano nel big match del campionato di calcio cadetto. Salentini favoriti @1.90

Venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2020 va in scena l'11° giornata di Serie B. Sette anni dopo Lecce e Frosinone si ritrovano di fronte nel big match di questo turno, con i salentini favoriti @1.90.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e PlanetWin365.

11a giornata di Serie B: Lecce-Frosinone il big match di questo turno

Iniziamo facendo il punto della situazione del campionato di calcio cadetto dopo i primi 10 turni e vediamo anche le quote antepost.

Prima con due punti di vantaggio sulla concorrenza, la Salernitana non convince ancora i bookmaker che non credono fino in fondo alle possibilità dei granata, basti guardare le quote per il primo posto, nelle quali la Salernitana è ancora molto lontana dalle favorite: davanti a tutte c'è il Lecce, @4,25, seguito dal Monza @5,00 e dall'Empoli @5,25. La Spal reduce da cinque vittorie di seguito è adesso @6,50, il Brescia (oggi a ben 11 punti dalla vetta, anche se con una partita in meno) è dato @14. La Salernitana è soltanto la sesta scelta @16 volte la posta.

L'11° giornata di Serie B sarà aperta col doppio anticipo di venerdì 11 dicembre. Si inizia alle ore 19.00 dallo Stadio Penzo con Venezia-Monza. I brianzoli di Berlusconi e Galliani stanno faticando e sono a centroclassifica, ma l'arrivo di Mario Balotelli ha ridato vigore all'ambiente anche se a Venezia le quote sono in grande equilibrio con entrambe le formazioni date intorno @2.70 per la vittoria (X @3.20 di quota massima). Giocano anche Chievo-Reggina e qui invece abbiamo i padroni di casa favoriti @1.80, per interrompere la striscia di 2 sconfitte che li ha fatti scendere al 8° posto. I calabresi sono 13° con 4 punti in meno, ma dopo 5 sconfitte sono tornati a sorridere grazie al 2-1 sul Brescia dello scorso turno. L'impresa al Bentegodi vale @5 volte la posta.

Passiamo al sabato col big match Lecce-Frosinone. Sette anni dopo la finale dei play off di Serie C, che vide trionfare il Frosinone ai danni del Lecce, salentini e ciociari incrociano nuovamente i guantoni nel big-match dell’undicesima giornata di Serie B. Domenica pomeriggio, al Via del Mare, i padroni di casa guidati dall’ex Corini in panchina, partono favoriti, secondo i quotisti di 888sport.it @1,90 rispetto al @4,40 dei gialloazzurri di Nesta. Si scende per il pareggio, in quota @3,25, che, tra le due, non si verifica da ben 45 anni.Il Lecce arriva alla sfida da cinque Over 2.5 consecutivi, il Frosinone da due: così una gara con più di 3 gol è data @1,70 rispetto al @2,08 dell’Under. Il 2-1 salentino, punteggio dell’ultima vittoria stagionale in campionato dei giallorossi, si gioca @8,00 mentre il 3-1 per il Frosinone, risultato uscito già in tre occasioni nelle sfide tra le due squadre, pagherebbe @30 volte la posta.