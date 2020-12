Pronostici Serie B: 12a giornata del 15 dicembre col big match Salernitana-Lecce. Altro esame per la capolista di Salerno sfavorita @3.40 in casa contro i salentini

Turno infrasettimanale anche per quanto riguarda la 12a giornata del campionato di calcio cadetto di Serie B in campo martedì 15 dicembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

12a giornata di Serie B: ancora un impegno difficile per la capolista Salernitana contro il Lecce

Martedì 15 dicembre 2020 si gioca la 12a giornata di Serie B, turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto in Italia. Il big match è Salernitana-Lecce. La capolista Salernitana arriva dal 1-3 a Brescia e oggi ha un altro test importante. Gli amaranto però continuano a non convincere i bookmakers che li danno sfavoriti @3.40 anche oggi in casa contro il Lecce che è 4° ma ha un pò rallentato la sua rincorsa con 2 pareggi. Il Lecce si gioca @2.15 e ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro la Salernitana.

In Empoli-Cremonese appuntamento più agevole per l'Empoli al 2° posto in classifica e che si gioca @1.95 al Castellani contro la Cremonese in zona retrocessione, ma che non perde da 4 giornate (con 3 pareggi però). In Spal-Chievo anche la Spal con una vittoria, se davanti sbaglieranno, potrebbe prendere il comando della classifica, ma al Mazza arriva un Chievo a caccia di punti e costanza dopo il 3-0 sulla Reggina per la squadra di Verona che occupa l'8° e ultimo posto valido per i playoff promozione. La Spal in casa è favorita @2.20 col Chievo che si gioca @3.70. Bassa la quota per la X che si trova @3.10 di massima.