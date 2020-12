Pronostici Serie B: 16a giornata, Monza-Salernitana scontro al vertice con Balotelli pronto all'esordio. Il Lecce gioca sul campo del Cittadella

Mercoledì 30 dicembre 2020 torna in campo la Serie B con la 16a giornata del campionato di calcio cadetto. Ci sono un paio di big match da non perdere: Cittadella-Lecce ma anche la sfida della verità tra Monza-Salernitana.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

16a giornata di Serie B: big match Monza-Salernitana e Cittadella-Lecce

Iniziamo facendo il punto della situazione con le quote antepost sulla Serie B. Un testa a testa che, probabilmente, si protrarrà fino all’ultima giornata con altre quattro formazioni che sognano di succedere al Benevento nell’albo d’oro della Serie B. Empoli e Monza, attualmente seconda e quarta della serie cadetta, sono le grandi favorite per il successo finale secondo i betting analyst di 888sport.it, entrambe in quota @4,00. Per la formazione toscana si tratterebbe della terza vittoria del torneo mentre la squadra di Brocchi sogna di essere la quindicesima squadra a compiere il doppio salto dalla C alla A.

Il Monza, che mercoledì nel big match con la Salernitana potrebbe convocare per la prima volta Mario Balotelli, festeggerebbe anche una prima storica volta nella massima serie. Terza incomoda appare proprio la formazione granata di Fabrizio Castori, attuale leader della classifica. La Salerninata è assente dalla A da ben 22 stagioni, si giocano vincenti @7,00. Leggermente più indietro, nelle quote, il Lecce dato primo @7,50 ma al momento staccato di sette lunghezze dalla Salernitana.

Infine da non sottovalutare Cittadella e Spal: i veneti sono potenzialmente primi visto che devono recuperare due partite e accusano un ritardo di cinque punti dalla vetta mentre gli emiliani dispongono di una rosa infarcita da molti giocatori con un passato prestigioso in Serie A. Il successo, per una delle due, pagherebbe @9 volte la posta.

Veniamo alle partite di mercoledì per la 16a giornata. La più interessante è Monza-Salernitana, alle ore 16 vedrà di fronte al Brianteo il Monza di Cristian Brocchi alla Salernitana di Fabrizio Castori, due formazioni più in forma del campionato. I brianzoli, dimenticata la sconfitta di Pescara, ora sono terzi in classifica a ventisei punti con uno svantaggio di cinque lunghezze dalla capolista granata ed entrambe hanno all’attivo due vittorie consecutive.

Nei precedenti confronti diretti i padroni di casa non hanno mai perso ed hanno all’attivo cinque vittorie e tre pareggi. Costruito da Berlusconi e Galliani per centrare la seconda promozione consecutiva ed approdare in serie A quello di domani è test verità per verificare le reali ambizioni dei padroni di casa in prospettiva promozione.

Incognita portiere per il Monza ma sembrerebbe che Di Gregorio alla fine venga preferito a Lamanna. Indisponibile Bellusci, la linea difensiva dovrebbe essere schierata con Donati, Bettella, Scaglia e Carlos Augusto. Boateng potrebbe completare il trio d’attacco con Gytkjaer e Dany Motta. A centrocampo dovrebbero essere della gara Frattesi e Barberis.

Difficile l’atteso esordio stagionale di Mario Balotelli non al meglio della condizione fisica che sarà convocato per l’incontro a poco meno di un mese dal suo passaggio in maglia biancorossa. Il maggior indiziato ad andare in gol nella sfida è però proprio SuperMario con la rete che si gioca @2,20. Una eventuale doppietta dell’ex attaccante della Nazionale pagherebbe invece @7 volte la posta: l’ultima marcatura multipla del numero 45 è datata marzo 2019 quando Balotelli indossava la maglia del Marsiglia.

La Salernitana, che vanta la seconda migliore partenza di sempre in B in quindici partite, schiererà in cabina di regia Di Tacchio con Schiavone e André Anderson sulle ali. Belec prenderà posto tra i pali con tre difensori a sostegno: Aya, Gyomber e Mantovani. Djuric e Tutino sarà, invece, la coppia d’attacco. Gli analisti di BetFlag non vedono granata e propongono favorito il Monza il cui 1 è bancato @1,68, lontanissimo dal 2 alto @5,25 e con l’X @3,50.

Interessante anche Cittadella-Lecce dal Tombolato, ovvero lo scontro tra 3° e 7° in classifica. Il Cittadella sta attraversando un grande momento di forma con 4 vittorie consecutive mentre il Lecce si è sbloccato nell'ultimo turno (2-1 sul Vicenza) dopo 5 turni senza vittorie per i salentini.