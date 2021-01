Pronostici Serie B: 18a giornata, la Salernitana gioca ad Empoli nel big match di domenica. Quota alta per i campani. Lunedì il posticipo Spal-Reggiana

Da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio 2021 si gioca la 18a giornata di Serie B. Si inizia con un doppio anticipo al venerdì ma la sfida più attesa è il big match di domenica: Empoli-Salernitana. Lunedì si chiude col posticipo Spal-Reggiana.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

18a giornata di Serie B: big match Empoli-Salernitana

La 18a giornata di Serie B inizia venerdì con Chievo-Entella. Ospiti in rilancio anche se sono super sfavoriti @6.50 di quota al Bentegodi contro il Chievo @1.65. A seguire Vicenza-Frosinone, con i padroni di casa favoriti @2.55 contro un Frosinone @3.20 in calo al 8° posto e senza vittorie da 4 giornate.

Sabato si giocano altre 4 partite, tra cui Reggina-Lecce con i calabresi sfavoriti @3.50. Il Lecce dopo 2 pareggi è sceso al 6° posto ed è chiamato alla vittoria contro una squadra sempre battuta negli ultimi 4 precedenti.

Il piatto forte è però in programma per domenica con Empoli-Salernitana. Prima contro seconda in una sfida che dirà molto sul futuro di entrambe ma anche di Cittadella, Monza e Spal che inseguono e saranno spettatrici interessate. Gli stati d’animo opposti (gli ospiti sono reduci da due stop consecutivi) e la cabala favorevole ai toscani fanno sì che siano proprio i padroni di casa i grandi favoriti secondo i quotisti di Microgame: la formazione di Dionisi è data vincente @1,67 contro il @5,32 degli ospiti mentre per il pareggio si scende @3,70.

Partita che, vista la posta in palio, potrebbe essere bloccata: ecco che l’Under 2.5 @1,80, si fa preferire di pochissimo all’Over, dato a @1,90. Un occhio di riguardo lo merita il 2-0 per i toscani, risultato già uscito in 5 occasioni nel confronto diretto al Castellani: domenica sera è in quota @7,80. Al contrario lo 0-3 dei granata di Castori, unico blitz in terra toscana nei confronti in Serie B, pagherebbe 78 volte la posta. Se Mancuso per l’Empoli, in gol @1,90, e Djuric in casa Salernitana, in quota @3,25, sono i più accreditati per finire nel tabellino dei marcatori, attenzione al trequartista svizzero Nedim Bajrami. Il numero 11 toscano, nell’ultimo incrocio con i campani, ha siglato una doppietta: un’altra marcatura multipla, stavolta nello stadio di casa, si gioca a @21,50.

Lunedì posticipo col derby emiliano Spal-Reggiana. La squadra di Ferrara ha vinto un derby anche in settimana, quello di Coppa Italia contro il Sassuolo, e si gioca appena @1.50 per il successo anche in campionato contro la Reggiana in crisi dopo le ultime 4 sconfitte.