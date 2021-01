Pronostici Serie B: 19a giornata, big match Lecce-Empoli 11 anni dopo. Salentini favoriti in casa nello scontro tra pretendenti alla promozione. Brescia-Monza il posticipo del lunedì

Venerdì 22 gennaio inizia la 19a giornata di Serie B con Entella-Pisa, ma i riflettori sono puntati sul big match di domenica al Via del Mare tra Lecce-Empoli, 11 anni dopo l'ultimo precedente. Lunedì si chiude il turno col posticipo Brescia-Monza, derby lombardo molto importante.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

19a giornata di Serie B: big match Lecce-Empoli

Undici anni dopo Lecce-Empoli tornano ad affrontarsi. Salentini e toscani, domenica pomeriggio al Via Del Mare, saranno impegnati nel big match della diciannovesima giornata di Serie B. I giallorossi di Corini, attualmente sesti, puntano ad accorciare la distanza dal vertice, lontano otto punti e affrontano la capolista da favoriti: secondo i quotisti di Betaland, infatti, il Lecce vincente si gioca @2,12 rispetto al @3,54 dell’Empoli mentre si scende per il pareggio in quota a @3,34.

Domenica si sfidano i due migliori attacchi della categoria: scontato o quasi che l’Over 2.5 @1,70, si faccia preferire all’Under, dato @2,05. Così se il 2-1 giallorosso, uscito già in due occasioni, è in quota @9,10, quello toscano, identico punteggio dell’unico blitz al Via Del Mare, si gioca @12,25. Mancheranno due protagonisti come Massimo Coda, squalificato, e Leonardo Mancuso, infortunato. Così sotto i riflettori ci saranno Mancosu e La Mantia: la rete del capitano del Lecce è in quota @2,50 mentre quella del bomber dell’Empoli è data @3,00.

Spendiamo due parole anche sul derby lombardo Brescia-Monza dal Rigamonti dove le rondinelle sono sfavorite @3.75 contro i brianzoli dati @2.05 e impegnati nella corsa alla promozione che si è un pò arenata con gli ultimi 2 pareggi anche se la squadra del presidente Berlusconi rimane al 4° posto. Il Brescia ha perso 3 delle ultime 4 partite ed è a metà strada tra rientrare nella corsa promozione o in quella salvezza, ma di questo passo la zona rossa si avvicina.