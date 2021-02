Pronostici Serie B: 21a giornata, Lecce favorita nell'anticipo contro l'Ascoli. Monza-Empoli il big match di sabato. Domenica si chiude con Reggiana-Entella

Venerdì sono Lecce-Ascoli ad aprire la 21a giornata del campionato di calcio cadetto in Italia. Il big match di Serie B si gioca sabato: Monza-Empoli. Domenica si chiude con Reggiana-Entella.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

21a giornata di Serie B: big match Monza-Empoli

Lecce-Ascoli saranno le protagoniste, venerdì sera al Via del Mare, dell’anticipo della ventunesima giornata di Serie B. Una classica del campionato cadetto che ha sempre viaggiato sul filo dell’equilibrio visto che in 17 precedenti ci sono state 6 vittorie dei salentini, 6 dei marchigiani e 5 pareggi. La situazione quest’anno, però, sorride ai giallorossi che, secondo i betting analyst di Betaland, partono nettamente favoriti, vista la quota di @1,49, rispetto al @6,58 degli ospiti, che non hanno mai espugnato lo stadio giallorosso, con il pareggio che si gioca @4,30. Nonostante entrambe, nelle ultime cinque uscite in campionato, abbiano registrato più Under 2.5 che Over 2.5, una gara con tre o più gol viene data @1,75 e si fa preferire, seppur di poco, a una con meno marcatura @2,00. Se il 2-1, uscito in tre occasioni, è il risultato esatto preferito dal Lecce, domani sera in quota a @8,40, l’Ascoli in ben quattro occasioni ha vinto con il minimo scarto, 1-0: un punteggio identico pagherebbe @17 volte la posta. Massimo Coda da una parte e Riad Bajic dall’altra. Sono i bomber i maggiori indiziati, per le rispettive squadre, per andare a segno domani sera: la rete del numero 9 del Lecce si gioca @1,85, quella del 99 dell’Ascoli @3,50. Attenzione però al capitano dei salentini, Marco Mancosu che ai bianconeri ha già segnato tre volte e punta a raggiungere Bierhoff come miglior marcatore di sempre della sfida. La quarta rete del centrocampista è in quota @2,50.

Il grosso del turno si disputa sabato 6 febbraio alle 14:00 con diverse sfide interessanti come Brescia-Cittadella. Il Brescia (13° con 21 punti) ha esonerato, nella giornata di ieri, Davide Dionigi, che paga quindi gli ultimi risultati deludenti della squadra, reduce da quattro sconfitte consecutive. In attesa di conoscere il nome del sostituto, la squadra dovrebbe essere affidata a Daniele Gastaldello. I lombardi ospiteranno il Cittadella di Venturato, che in classifica sta sicuramente meglio (5° con 34 punti) ma non trova la vittoria da tre turni consecutivi.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Frosinone-Venezia. l Frosinone di Alessandro Nesta, 28 punti e 10° posto in graduatoria, vuole ritrovare la via della vittoria, ma dovrà farlo, seppur tra le mura amiche, contro un cattivo cliente come il Venezia. I lagunari, reduci dal pari nel derby contro il Vicenza, hanno 29 punti e si candidano ad un posto per gli spareggi promozione, mentre i ciociari non vincono da 8 turni di fila e hanno visto le loro ambizioni di promozione in Serie A scendere inevitabilmente. In caso di risultato negativo, la posizione dell’ex difensore campione del mondo sulla panchina del Frosinone potrebbe essere seriamente in discussione.

Chievo-Salernitana. Sfida d’altissima quota, entrambe le formazioni si trovano a 35 punti a ridosso della capolista Empoli, che ne ha 31, ma arrivano alla partita con stati d’animo differenti. I campani hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 uscite e sono reduci dal pari di Reggio Calabria (0-0), mentre i clivensi non perdono da ben 11 partite. Insomma, ci si attende una partita tiratissima tra due delle candidate più accreditate alla promozione. All’andata, al Bentegodi, è stata la formazione di Castori ad avere la meglio su quella di Aglietti per 2-1.

Monza-Empoli. Il Monza di Brocchi, 35 punti, ospita l’Empoli di Alessio Dionisi, che di punti ne ha 41 e può amministrare, quindi, un vantaggio di ben 6 lunghezze. I padroni di casa sono in serie positiva da 7 turni, mentre gli ospiti, se si eccettua la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, non perdono da tre mesi. Anche in questo caso, con gli alti valori in campo e le rose che sulla carta dovrebbero equivalersi, potrà avere la meglio chi sbaglierà di meno. Nella gara di andata, che aveva visto l’esordio in maglia biancorossa di Kevin-Prince Boateng, le due formazioni hanno impattato sul punteggio di 0-0, mentre l’ultimo precedente in casa del Monza in Serie B risale al 2001, quando i toscani si imposero per 1-0.

Alle 21:00 di domenica 7 febbraio, infine, il programma della Serie B si conclude con Reggiana-Entella, che si daranno battaglia per tre punti salvezza, visto che entrambe le formazioni sono nella zona “rossa” della graduatoria. I padroni di casa al momento hanno 18 punti, uno solo in più degli ospiti: dividersi la posta servirebbe poco ad entrambe.

Serie B: la 21ª giornata

05.02. 21:00 Lecce – Ascoli

06.02. 14:00 Brescia – Cittadella

06.02. 14:00 Cosenza – Spal

06.02. 14:00 Cremonese – Pisa

06.02. 14:00 Frosinone – Venezia

06.02. 14:00 Pescara – Reggina

06.02. 14:00 Salernitana – Chievo

06.02. 16:00 Monza – Empoli

06.02. 18:00 Pordenone – L.R. Vicenza

07.02. 21:00 Reggiana – Entella