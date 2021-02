Pronostici Serie B: 22a giornata, turno infrasettimanale il 9 e 10 febbraio. Intanto le quote puntano sul Empoli per la promozione. Dietro incalza il Monza

Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio 2021 si gioca il turno infrasettimanale del campionato cadetto di calcio in Italia con la 22a giornata di Serie B.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

22a giornata di Serie B: nelle quote antepost l'Empoli stacca tutti per la promozione diretta

La lotta per il secondo posto in Serie B, dando per scontata la prima posizione dell'Empoli, che finora ha perso solo una partita, si fa sempre più appassionante. Dopo 21 giornate, cinque squadre sono racchiuse in appena due punti, una rincorsa di gruppo che "affolla" anche le previsioni dei bookmaker. Alla vigilia della gara contro il Pescara, l'Empoli di Dionisi è il grande favorito secondo i betting analyst di Sisal. La promozione dei toscani vola @1,30, la vittoria del campionato si gioca @2,00.

Dietro gli azzurri si piazza il Monza che, dopo aver fermato nell'ultimo match di campionato proprio l'Empoli, viene offerto @3,00 per il primo posto e @1,40 per la promozione. I brianzoli si giocano @1.90 per la trasferta di martedì a Vicenza.

Il mezzo passo falso a Cosenza, con il terzo pareggio consecutivo, ha frenato l'assalto della Spal, ora al sesto posto in classifica e a quota @9,00 per il successo finale. Il passaggio in Serie A della squadra di Marino vale invece @3,00, alla pari con il Lecce. La Spal martedì ha uno degli appuntamenti più delicati, anche se in casa al Mazza dove arriva il Pordenone. Padroni di casa favoriti @2.30 per il ritorno ai 3 punti pieni.

A contendersi un posto, secondo i quotisti Sisal Matchpoint, anche Chievo @3,50, Cittadella e Salernitana entrambe @4,50. Tutte e 3 hanno appuntamenti sulla carta agevoli. Il Chievo ospita la Reggiana e si gioca sotto @1.50 per la vittoria. Per il Cittadella c'è il Cosenza al Tombolato dove i padroni di casa si giocano vincenti @1.75. Unica squadra in trasferta la Salernitana che gioca a Pisa ed è sfavorita @3.45 in questo caso anche se i toscani arrivano dal 1-2 a Cremona e all'andata a Salerno avevano perso 4-1.