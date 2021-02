Pronostici Serie B: 23a giornata, si inizia con Monza-Pisa. Spal-Empoli il big match, lunedì si chiude con Cosenza-Reggina

Da venerdì 12, per tutto il weekend e fino a lunedì 15 febbraio 2021 si gioca la 23a giornata del campionato di calcio cadetto in Italia. Il big match di Serie B questa settimana è Spal-Empoli.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

23a giornata di Serie B: Spal-Empoli il big match

Monza-Pisa è l’anticipo del venerdì. I ragazzi di Cristian Brocchi, che ha recuperato Balotelli per uno spezzone di gara nell’ultimo turno, proveranno a prolungare la striscia positiva che dura da 9 gare. Occhio però ai toscani, che attualmente si trovano a metà classifica e hanno dato del filo da torcere a tanti. All’andata, in casa del Pisa lo scontro si è concluso con il punteggio di 1-1. Le quote sono tutte per i brianzoli @1.55 al Brianteo.

Sabato si giocano 5 partite, la più importante è Spal-Empoli dal Mazza di Ferrara. I padroni di casa, a quota 35 punti, non vincono dallo scorso 18 gennaio (2-0 alla Reggiana), mentre nelle ultime 10 uscite la capolista ha perso una sola volta, in Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. La sfida dell’andata si è conclusa con la vittoria dei toscani per 2-1, mentre gli altri due precedenti risalgono alla Serie A 2018-2019: all’andata al Mazza la sfida si concluse con il punteggio di 2-2, mentre al ritorno al Castellani fu la Spal ad avere la meglio per 4-2. Un altra partita da Over 2.5 si gioca @2.00 mentre per 1X2 c'è un equilibrio perfetto con entrambe le formazioni intorno @2.70 per la vittoria (@3 la X).

Altre 3 partite alla domenica, tra cui Brescia-Chievo in serata. I clivensi sono in piena lotta per la promozione, mentre le Rondinelle (22 punti), dopo il terzo cambio di allenatore, sono alla ricerca di un’identità che consenta loro quantomeno di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Le quote favoriscono gli ospiti @2.45 mentre il Brescia si gioca anche sopra @3.

Il posticipo del lunedì, Cosenza-Reggina, è derby calabrese che vale come uno spareggio salvezza e si preannuncia assai combattuto a livello agonistico, anche se all’andata si è concluso con il punteggio di 0-0 e ben poche emozioni. Vista la posta in palio un Under 2.5 non è impossibile, e lo capiamo anche dalle quote sotto @1.60. Per la vittoria sono leggermente favoriti i padroni di casa @2.60 mentre la Reggina si gioca sotto @3.

Serie B: il programma della 23ª giornata

12.02. 21:00 Monza – Pisa

13.02. 14:00 Cremonese – Lecce

13.02. 14:00 Pescara – Venezia

13.02. 14:00 Pordenone – Cittadella

13.02. 14:00 Salernitana – L.R. Vicenza

13.02. 16:00 Spal – Empoli

14.02. 15:00 Entella – Frosinone

14.02. 17:00 Reggiana – Ascoli

14.02. 21:00 Brescia – Chievo

15.02. 21:00 Cosenza – Reggina