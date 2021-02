Pronostici Serie B: 24a giornata, big match Chievo-Monza, brianzoli @3.20 per vendicare il ko dell'andata. Lecce favorito sul Cosenza

Dal 19 al 21 febbraio si gioca la 24a giornata del campionato cadetto in Italia. Si inizia con Frosinone-Pescara di venerdì, ma il piatto forte è sabato col big match Chievo-Monza.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

24a giornata di Serie B: Chievo-Monza il big match

Si inizia con l’anticipo del venerdì tra Frosinone-Pescara. Momento di grave crisi dei pescaresi, che sono ultimi a quota 17 e hanno conquistato appena un punto nelle ultime 6 partite, i padroni di casa si trovano tra le mani la ghiotta occasione di riavvicinare la zona playoff, ora distante 3 lunghezze. Il Frosinone potrebbe approfittarne in casa dove sono favoriti @1.85.

Pisa-Empoli. I nerazzurri sono reduci, dal colpaccio sul campo del Monza, regolato con un netto 0-2 grazie alla doppietta di Palombi nel primo quarto d’ora di gioco, una vittoria che ha rilanciato le quote dei toscani in chiave playoff. La capolista invece arriva da tre pareggi consecutivi e, nella precedente giornata, ha pareggiato in casa della Spal. Le quote sono orientate sugli ospiti @2.30.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Il big match è ovviamente Chievo-Monza. Le due avversarie stanno attraversando un momento simile: dopo una lunga striscia di risultati utili (13 per il Chievo e 9 per il Monza) sono incappate in una sconfitta nella scorsa giornata, che ha raffreddato gli entusiasmi. Il Monza si consola con il pieno recupero di Mario Balotelli, che contro il Pisa è sceso in campo nel secondo tempo (sbagliando però un’importante palla gol); il Chievo si affiderà a De Luca in avanti. Le quote favoriscono i padroni di casa @2.60 mentre la rivincita dei brianzoli, che aveva perso l'andata in casa contro i clivensi, si gioca @3.20.

Domenica si chiude con Reggina-Pordenone alle 15 e Lecce-Cosenza in serata. Dai salentini, è lecito aspettarsi che facciano punti contro un Cosenza affetto da pareggite (8 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 10). Il Lecce si gioca @1.72 mentre un ennesimo pareggio dei calabresi è offerto @3.40. All'andata a Cosenza guarda caso è finita 1-1. Sempre entrambe a segno negli ultimi 4 precedenti, un altro GOL SI è quotato @1.80.

Serie B, programma della 24ª giornata

Venerdì 19 febbraio

Frosinone-Pescara, ore 21.00

Sabato 20 febbraio

Cittadella-Reggiana, ore 14.00

Ascoli-Salernitana, ore 14.00

Vicenza-Spal, ore 14.00

Brescia-Cremonese, ore 14.00

Venezia-Entella, ore 14.00

Chievo-Monza, ore 16.00

Pisa-Empoli, ore 18.00

Domenica 21 febbraio

Reggina-Pordenone, ore 15.00

Lecce-Cosenza, ore 21.00