Pronostici Serie B: 25a giornata, Empoli-Venezia e Monza-Cittadella sono le partite da non perdere al vertice del campionato cadetto

E' in arrivo una 25a giornata di Serie B davvero interessante, tutta in campo tra venerdì 26 e sabato 27 febbraio, con un paio di big match molto importanti: Empoli-Venezia e Monza-Cittadella.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

25a giornata di Serie B: Empoli-Venezia e Monza-Cittadella i big match

Il 25° turno di Serie B inizia venerdì alle 19:00 con la sfida del Mapei Stadium tra Reggiana e Salernitana, due formazioni che stanno lottando per obiettivi diametralmente opposti. I padroni di casa con due vittorie consecutive si sono allontanati dalla zona calda della graduatoria toccando quota 27 punti, mentre i ragazzi di Castori sono tornati alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi agganciando il 4° posto con 41 punti. Emiliano leggermente sfavoriti con la quota che nelle ultime ore è salita @2.90.

Alle 21:00 tocca alla capolista Empoli ospitare il Venezia di Paolo Zanetti, vera e propria sorpresa di questo campionato. I lagunari con 5 vittorie nelle ultime 6 giornate, si sono guadagnati addirittura il 3° posto con 41 punti, a conferma che il progetto del presidente Niederauer procede spedito e negli ultimi mesi ha fatto uno step di crescita importante. La capolista è favorita @2.10, ma anche qui segnaliamo la quota in salita.

Il grosso del turno si gioca sabato alle ore 14:00. Trasferta insidiosa per il Chievo di Alfredo Aglietti, che dopo due sconfitte consecutive è scivolato al 6° posto con 39 punti. I clivensi saranno di scena al Marulla di Cosenza contro una squadra in piena lotta per non retrocedere e assai bisognosa di punti. I clivensi sono favoriti @2.25.

Il Frosinone di Alessandro Nesta, reduce dal pari a reti bianche tra le mura amiche contro il Pescara e attualmente al 9° posto con 33 punti, fa visita alla Cremonese di Fabio Pecchia, che nel turno precedente ha battuto il Brescia nel derby lombardo conquistando tre punti importantissimi in chiave salvezza. Sarà una sfida assai interessante quella dello Zini, poiché dirà molto sulle ambizioni delle due formazioni, con i ciociari che devono capire se hanno possibilità di rientrare nella lotta promozione o meno. Le quote pingono per la vittoria dei padroni di casa @2.30 mentre la quota del Frosinone è in salita fino anche a @3.40.

Esame Pescara all’Adriatico per il Lecce di Eugenio Corini, attualmente 7° con 38 punti e dunque in piena zona playoff, e quotato @2 (qui invece la quota è in calo sugli ospiti favoriti). I salentini sono reduci dalle due vittorie con Cosenza e Cremonese, ma vogliono proseguire la striscia positiva per avvicinarsi quanto più possibile alla vetta. Ovviamente, gli abruzzesi venderanno cara la pelle perché, nonostante la stagione travagliata e l’attuale penultimo posto con 18 punti, non vogliono rassegnarsi alla retrocessione in Serie C.

Si prospetta agonisticamente accesa la sfida del Mazza di Ferrara tra la Spal (37) di Marino e la Reggina (29) di Baroni. I padroni di casa, costruiti per la promozione diretta in Serie A, non sanno più vincere e nelle ultime 5 uscite hanno rimediato solo quattro pareggi una sconfitta. I calabresi, invece, si sono assestati dopo il cambio di allenatore e nell’ultimo ciclo di 5 gare sono imbattuti con 3 vittorie e due pareggi, che hanno reso la classifica molto più interessante. La squadra di Ferrara è favorita @2.10.

Alle 16:00 sfida d’alta quota tra il Monza di Silvio Berlusconi e il Cittadella: attualmente tra le formazioni ci sono solo 3 punti di differenza a favore dei brianzoli, che però non possono sbagliare perché l’obiettivo dichiarato della società è la promozione diretta. Dopo la sconfitta casalinga col Pisa sono circolate addirittura voci di un possibile esonero di mister Brocchi, ma la successiva vittoria in casa del Chievo ha ridato serenità all’ambiente e spento le voci che la dirigenza comunque aveva prontamente smentito. In questo delicato impegno i brianzoli sono favoriti @1.82.

Chiude il programma il match tra Virtus Entella e Brescia alle ore 18:00. I liguri sono fanalino di coda con 17 punti e un piede purtroppo in Serie C, mentre i lombardi di punti ne hanno 26 e sono impelagati ugualmente nella lotta per non retrocedere. A questa difficile situazione si devono poi aggiungere le difficoltà societarie con Massimo Cellino, finito al centro di un’indagine per reati fiscali, che starebbe cercando acquirenti per passare la mano. Tutto questo non aiuta e anzi fa salire fino @2.80 la quota degli ospiti, in pari con quella del Entella per una sfida molto equilibrata sulla carta.

Serie B: il programma della 25a giornata

26.02. 19:00 Reggiana – Salernitana

26.02. 21:00 Empoli – Venezia

27.02. 14:00 Cosenza – Chievo

27.02. 14:00 Cremonese – Frosinone

27.02. 14:00 Pescara – Lecce

27.02. 14:00 Pisa – L.R. Vicenza

27.02. 14:00 Pordenone – Ascoli

27.02. 14:00 Spal – Reggina

27.02. 16:00 Monza – Cittadella

27.02. 18:00 Entella – Brescia