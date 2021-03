Già da lunedì 1 marzo si torna in campo col campionato di calcio cadetto. La 26a giornata di Serie B continuerà poi al martedì col resto delle partite, compreso il big match Frosinone-Monza.

26a giornata di Serie B: anticipo Venezia-Reggiana, big match Frosinone-Monza

Si parte già lunedì con la sfida in Laguna tra la sorpresa Venezia e la Reggiana. I veneti sono reduci dall’ottimo pareggio di Empoli contro la capolista e attualmente occupano la terza posizione con 42 punti, mentre gli emiliani si trovano leggermente sopra la zona playout con 28 punti e un trend positivo di tre gare consecutive. La quota dei lagunari è favorita e anche in calo sotto @1.70.

Al Benito Stirpe di Frosinone martedì alle 17:00 i padroni di casa, 33 punti e -4 dalla zona playoff, ospitano il Monza (2° con 43 punti) con l’obiettivo di cancellare il pesante 4-0 rimediato in casa della Cremonese di Fabio Pecchia. Nonostante la trasferta le quote puntano sui brianzoli @2.50.

Spareggio salvezza al Rigamonti tra Brescia e Cosenza, che attualmente occupano le due posizioni playout rispettivamente con 27 e 26 punti. I lombardi sono reduci dal pari in casa del fanalino Entella, mentre i calabresi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria ottenuta per 1-0 al Marulla contro il Chievo. I favori dei pronostici oggi sono però per i9 padroni di casa @2.40.

Il Chievo, reduce da ben tre ko consecutivi, proverà a risollevare la testa tra le mura amiche contro il Pordenone, altra formazione che era partita con l’obiettivo promozione, ma attualmente si trova fuori dalla zona playoff con 33 punti e una sola vittoria nelle ultime 4 uscite. Secondo i bookmakers i clivensi sono favoriti in quota @2.20 di massima, anche se in salita.

Al Granillo di Reggio Calabria sfida molto interessante tra la Reggina (32) di Marco Baroni, la formazione più in forma del campionato, e la capolista Empoli (46). I reggini vengono da una striscia positiva di 7 risultati, di cui 4 vittorie, mentre i toscani non perdono da 8 turni, ma nelle ultime cinque uscite hanno ottenuto altrettanti pareggi. Empoli favorita sotto @2.50.

All’Arechi di Salerno, invece, match d’alta quota tra i padroni di casa, quarti con 42 punti e la Spal di Marino, che di punti ne ha 37 e non vince da ben 8 turni. Quote in equilibrio con entrambe date intorno @2.70 anche se la quota della Salernitana, che rimane leggermente favorita, sta salendo.

Chiude il programma la sfida delle 21:00 tra L.R. Vicenza e Cremonese, formazioni che attualmente occupano rispettivamente il 14° e il 13° posto con 28 e 29 punti. Vicentini favoriti in quota @2.50 ma anche qui dobbiamo segnalare il mercato sulla squadra sfavorita, la Cremonese che vede scendere la propria quota da @3.40 anche sotto @3.

Serie B: la 26ª giornata

01.03. 21:00 Venezia – Reggiana

02.03. 17:00 Frosinone – Monza

02.03. 19:00 Ascoli – Pisa

02.03. 19:00 Brescia – Cosenza

02.03. 19:00 Chievo – Pordenone

02.03. 19:00 Cittadella – Pescara

02.03. 19:00 Lecce – Entella

02.03. 19:00 Reggina – Empoli

02.03. 19:00 Salernitana – Spal

02.03. 21:00 L.R. Vicenza – Cremonese