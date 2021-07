Scommesse Serie B: il calendario del campionato cadetto al via il 20 agosto. Il Parma di Buffon tra i favoriti. Il Monza ci riprova

Nonostante il Chievo Verona ancora in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, è stato sorteggiato il calendario della stagione 2021-22 di Serie B che parte col Parma di Gigi Buffon tra le favorite per il ritorno nella massima serie assieme a Crotone, Benevento, Brescia e anche Lecce e Monza.

Si è svolta ieri a Ferrara la cerimonia relativa al sorteggio del calendario di Serie B 2021-2022. La 90a edizione del campionato cadetto prenderà il via sabato 21 agosto, con l’opening day in programma venerdì 20, mentre l’ultimo turno della stagione regolare è in programma venerdì 6 maggio 2022. Il calendario è stato sorteggiato tenendo conto anche della delicata situazione del Chievo Verona, che è in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (sentenza attesa per lunedì 26 luglio).

Il Parma, reduce da una pessima stagione di Serie A tra la guida tecnica di Liverani e D’Aversa, punta a risalire subito nel massimo campionato affidandosi al tecnico Enzo Maresca, fresco vincitore del campionato Under 23 in Inghilterra con il Manchester City. L’ex centrocampista della Juventus si è portato con sé da Manchester il centrocampista Bernabé, ma i colpi migliori dei Ducali rispondono ai nomi di Gigi Buffon (storico ritorno per il recordman italiano) e Franco Vazquez, che torna in Italia, dopo l’esperienza al Palermo, proveniente dal Siviglia.

Il Crotone si è affidato a Domenico Modesto, che succede a Stroppa e Cosmi, ma il mercato dei Pitagorici non è ancora decollato. Diversi i calciatori importanti che hanno lasciato la Calabria e dovranno essere rimpiazzati: da capitan Cordaz a Golemic, passando per Ounas e Luperto, mentre Simy e Messias sono in trattative per rimanere in Serie A.

La terza retrocessa, il Benevento, si è affidata in panchina all’ex fantasista Fabio Caserta e ha messo a segno dal Genoa i colpi Calò (centrocampista) e Paleari (portiere). In prima fila parte anche il Brescia che, per tentare la scalata alla Serie A, ha scelto Filippo Inzaghi, che vuole assolutamente rifarsi dopo la retrocessione col Benevento. Il Frosinone, invece, ha deciso di confermare Fabio Grosso per rilanciare le proprie ambizioni in chiave promozione, dopo una stagione a dir poco deludente. I ciociari hanno lasciato partire per svincolo diversi elementi (Ariaudo, Capuano, Verde…) e sono ancora un cantiere aperto per il completamento della rosa.

Dopo aver sfiorato la promozione prima nella regular season e poi con i playoff, il Lecce ha dato il benservito ad Eugenio Corini, affidandosi a Marco Baroni, che ha fatto molto bene lo scorso anno a Reggio Calabria. L’attaccante Olivieri proveniente dalla Juventus e il difensore Bjarnason sono stati tra i primi colpi, ma i tifosi si aspettano ancora qualche annuncio importante. A proposito di Reggina, affidata la panchina all’ex bomber amaranto Alfredo Aglietti, i calabresi sono ritenuti tra le possibili sorprese in chiave promozione, anche in virtù di acquisti da Serie A come Regini, Ricci (ex Sassuolo) e Laribi. Vuole fortemente la Serie A anche il Monza di Berlusconi e Galliani che, dopo la delusione del campionato precedente, ha salutato mister Brocchi per affidarsi a Stroppa. Tra gli arrivi nel club brianzolo si segnalano già colpi importanti come Caldirola dal Benevento, Valoti dalla Spal e Pedro Pereira dal Benfica.

Il primo turno del 20-21 agosto vede impegnato il Parma in trasferta, in casa del Frosinone, mentre è subito big match tra Reggina e Monza al Granillo. Il Crotone ospita il neopromosso Como, mentre il Lecce farà visita alla Cremonese. Occhio alla sfida tra Cittadella e Vicenza, mentre il Benevento se la vedrà tra le mura amiche contro l’Alessandria. L’Ascoli attende di conoscere la propria avversaria dalla sentenza del Collegio del Coni. Di seguito il calendario completo del campionato di Serie B (la X è Chievo o Cosenza che stanno aspettando la decisione del CONI come scrivevamo prima):

1ª GIORNATA – 21 agosto 2021 / 29 dicembre 2021

Ascoli-X

Benevento-Alessandria

Cittadella-Vicenza

Cremonese-Lecce

Crotone-Como

Frosinone-Parma

Pisa-SPAL

Pordenone-Perugia

Reggina-Monza

Ternana-Brescia

2ª GIORNATA – 28 agosto 2021 / 15 gennaio 2022

Brescia-X

Cittadella-Crotone

Vicenza-Frosinone

Lecce-Como

Monza-Cremonese

Parma-Benevento

Perugia-Ascoli

Pisa-Alessandria

Reggina-Ternana

SPAL-Pordenone

3ª GIORNATA – 11 settembre 2021 / 22 gennaio 2022

Alessandria-Brescia

Benevento-Lecce

Como-Ascoli

Cremonese-Cittadella

Crotone-Reggina

Frosinone-Perugia

Pordenone-Parma

SPAL-Monza

Ternana-Pisa

X-Vicenza

4ª GIORNATA – 18 settembre 2021 / 5 febbraio 2022

Ascoli-Benevento

Brescia-Crotone

Cittadella-Pordenone

Como-Frosinone

Vicenza-Pisa

Lecce-Alessandria

Monza-Ternana

Parma-Cremonese

Perugia-X

Reggina-SPAL

5ª GIORNATA – 21 settembre 2021 / 12 febbraio 2022

Alessandria-Ascoli

Benevento-Cittadella

Cremonese-Perugia

Crotone-Lecce

Frosinone-Brescia

Pisa-Monza

Pordenone-Reggina

SPAL-Vicenza

Ternana-Parma

X-Como

6ª GIORNATA – 25 settembre 2021 / 19 febbraio 2022

Ascoli-Brescia

Cittadella-Lecce

Como-Benevento

Vicenza-Cremonese

Monza-Pordenone

Parma-Pisa

Perugia-Alessandria

Reggina-Frosinone

Ternana-SPAL

X-Crotone

7ª GIORNATA – 2 ottobre 2021 / 26 febbraio 2022

Alessandria-X

Benevento-Perugia

Brescia-Como

Cremonese-Ternana

Crotone-Ascoli

Frosinone-Cittadella

Lecce-Monza

Pisa-Reggina

Pordenone-Vicenza

SPAL-Parma

8ª GIORNATA – 16 ottobre 2021 / 1 marzo 2022

Ascoli-Lecce

Cittadella-SPAL

Como-Alessandria

Cremonese-Benevento

Crotone-Pisa

Vicenza-Reggina

Parma-Monza

Perugia-Brescia

Pordenone-Ternana

X-Frosinone

9ª GIORNATA – 23 ottobre 2021 / 5 marzo 2022

Alessandria-Crotone

Benevento-X

Brescia-Cremonese

Frosinone-Ascoli

Lecce-Perugia

Monza-Cittadella

Pisa-Pordenone

Reggina-Parma

SPAL-Como

Ternana-Vicenza

10ª GIORNATA – 28 ottobre 2021 / 12 marzo 2022

Alessandria-Frosinone

Ascoli-SPAL

Brescia-Lecce

Cittadella-Parma

Como-Pordenone

Cremonese-Pisa

Crotone-Benevento

Vicenza-Monza

Perugia-Reggina

X-Ternana

11ª GIORNATA – 1 novembre 2021 / 15 marzo 2022

Benevento-Brescia

Frosinone-Crotone

Lecce-X

Monza-Alessandria

Parma-Vicenza

Pisa-Ascoli

Pordenone-Cremonese

Reggina-Cittadella

SPAL-Perugia

Ternana-Como

12ª GIORNATA – 6 novembre 2021 / 19 marzo 2022

Alessandria-Ternana

Ascoli-Vicenza

Benevento-Frosinone

Brescia-Pordenone

Cittadella-Pisa

Como-Perugia

Cremonese-SPAL

Crotone-Monza

Lecce-Parma

X-Reggina

13ª GIORNATA – 20 novembre 2021 / 2 aprile 2022

Frosinone-Lecce

Vicenza-Brescia

Monza-Como

Parma-X

Perugia-Crotone

Pisa-Benevento

Pordenone-Ascoli

Reggina-Cremonese

SPAL-Alessandria

Ternana-Cittadella

14ª GIORNATA – 27 novembre 2021 / 5 aprile 2022

Alessandria-Cremonese

Ascoli-Monza

Benevento-Reggina

Brescia-Pisa

Como-Parma

Crotone-Vicenza

Frosinone-Pordenone

Lecce-Ternana

Perugia-Cittadella

X-SPAL

15ª GIORNATA – 30 novembre 2021 / 9 aprile 2022

Cittadella-Como

Cremonese-Frosinone

Vicenza-Benevento

Monza-X

Parma-Brescia

Pisa-Perugia

Pordenone-Alessandria

Reggina-Ascoli

SPAL-Lecce

Ternana-Crotone

16ª GIORNATA – 4 dicembre 2021 / 18 aprile 2022

Alessandria-Cittadella

Ascoli-Parma

Benevento-Pordenone

Brescia-Monza

Como-Pisa

Crotone-SPAL

Frosinone-Ternana

Lecce-Reggina

Perugia-Vicenza

X-Cremonese

17ª GIORNATA – 11 dicembre 2021 / 25 aprile 2022

Cittadella-Ascoli

Cremonese-Crotone

Vicenza-Como

Monza-Frosinone

Parma-Perugia

Pisa-Lecce

Pordenone-X

Reggina-Alessandria

SPAL-Brescia

Ternana-Benevento

18ª GIORNATA – 18 dicembre 2021 / 30 aprile 2022

Alessandria-Parma

Ascoli-Cremonese

Benevento-Monza

Brescia-Cittadella

Como-Reggina

Crotone-Pordenone

Frosinone-SPAL

Lecce-Vicenza

Perugia-Ternana

X-Pisa

19ª GIORNATA – 26 dicembre 2021 / 6 maggio 2022

Cittadella-X

Cremonese-Como

Vicenza-Alessandria

Monza-Perugia

Parma-Crotone

Pisa-Frosinone

Pordenone-Lecce

Reggina-Brescia

SPAL-Benevento

Ternana-Ascoli