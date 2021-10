Pronostici Serie B: 7a giornata con le sfide d'alta classifica Pisa-Reggina e Lecce-Monza. Benevento-Perugia chiude il turno il 3 ottobre 2021

Il mese di ottobre inizia con la 7° giornata del campionato di calcio cadetto. Da non perdere gli scontri tra Pisa-Reggina e Lecce-Monza. Vediamo i pronostici sulla Serie B che la nostra redazione ha preparato con le analisi di questo turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Serie B

LECCE-MONZA

Gara d’alta classifica tra due pretendenti alla SA, entrambe in netta ripresa dopo un inizio complicato. La squadra di Baroni, dopo la sconfitta di Cremona, ha messo a segno 5 risultati utili consecutivi(3V;2P) e le ultime tre vittorie li rendono i naturali favoriti per ottenere i tre punti (@1.90 EUROBET).

Il Monza, reduce dalla vittoria di Pordenone, ha conquistato una vittoria fondamentale in casa e potrebbe essere spartiacque per la loro stagione: le ultime 4 hanno visto entrambe le squadre segnare e mantenere la porta inviolata sarà complicato qui. I “brianzoli” non vincono in trasferta da 6 giornate e hanno perso 2 delle loro 4 ultime giocate lontano dal Brianteo, uno score pessimo per una formazione costruita per stare nei primi posti della classifica.

Le prime tre casalinghe del Lecce li hanno però visti subire almeno un gol; il Monza potrà approfittarne e l’esito GOL (@1.70 BET365) sembra il più probabile.

ALESSANDRIA-COSENZA

Grazie al pareggio ottenuto nella gara di Perugia l'Alessandria ha conquistato il primo punto del suo campionato. I piemontesi di Longo sono in leggera ripresa, anche se dovranno migliorare, soprattutto in casa, dato che hanno perso per 1-3 entrambe le gare giocate al Moccagatta.

Dopo un brutto inizio continua il momento magico del Cosenza di Zaffaroni, infatti Sabato è arrivata la terza vittoria delle ultime quattro uscite, nel derby contro il Crotone: ad attenderli adesso c'è la sfida fuori casa contro l'Alessandria, lontani dal San Vito i rossoblu finora non hanno ancora vinto, conquistando solamente un punto a Perugia.

Hanno entrambe sempre subito gol rispettivamente in casa i piemontesi e fuori casa i calabresi, consigliamo l’esito X O GOL che vale @1.45 GOLDBET.

CREMONESE-TERNANA

Dopo il crollo casalingo contro il Perugia la Cremonese è tornata al successo, il quarto su 6 incontri in questo campionato; sul campo del Vicenza, grazie a un rigore trasformato da Ciofani. I grigiorossi confermano così quanto visto di buono nelle precedenti uscite, e si assestano al terzo posto in classifica dietro a Pisa e Brescia. Tre dei quattro successi ottenuti finora sono arrivati fuori casa, con la Ternana ci sarà l'opportunità per migliorare questa statistica anche tra le mura amiche.

La Ternana, dopo il primo successo in campionato arrivato la scorsa giornata nientemeno che contro il Parma, hanno concesso subìto il bis battendo di misura in casa la Spal (1-0).

La Ternana arriva all’appuntamento “Cremo” sulle ali dell’entusiasmo e punta a migliorare lo score interno: 1X + OVER 1.5 paga @1.59 GOLBET.

CROTONE-ASCOLI

Partiti con i favori del pronostico, almeno per un posto nei play-off, i calabresi sono al momento una delle formazioni più deludenti di questa prima parte di stagione, avendo racimolato in 6 partite appena 3 punti, frutto di tre pareggi. La sconfitta casalinga dell’Ascoli ai danni di un Brescia uscito nel secondo tempo tramite una rimonta pazzesca ha fermato la corsa dei “bianconeri”, comunque terzi in classifica con 12 punti insieme alla Cremonese. I marchigiani sono una squadra votata all'attacco (10 i gol segnati finora) e ciò li porta ad essere un po' sbilanciati, tanto da essere una delle formazioni che subisce più tiri dagli avversari (89 finora, peggio ha fatto solo l'Alessandria).

Il Crotone non può più sbagliare e soprattutto deve iniziare a fare i primi tre punti della stagione: 1 FISSO @2.23 PLANETWIN è la quota “abbondante” scelta per questa partita.

FROSINONE-CITTADELLA:

Il Frosinone è ancora imbattuto e affronta il Cittadella in casa: i ciociari finora hanno conquistato 2 successi e pareggiato 4 partite, conquistando 10 punti in classifica. Grosso ha reso la squadra “solida” in fase difensiva, dato che i suoi ragazzi hanno subito solo 4 reti fin qui, sarà quindi obiettivo del Cittadella regalare la prima sconfitta agli avversari.

In casa con il Lecce è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, che ha fatto seguito alla netta sconfitta di Benevento (4-1): il Cittadella non perdeva in casa dai playoff della scorsa stagione, e finora è sempre andato in gol tranne che in una singola occasione (sconfitta 2-0 con la Cremonese).

La doppia chance 1X è la quota più semplice (@1.24 SNAI), invece l’1PT o l’1FINALE per una vittoria probabile per il Frosinone vale @1.55 GOLDBET.

PISA-REGGINA

Non sembra fermarsi la corsa del Pisa capolista (16 punti), ancora imbattuto a fronte di 5 vittorie e 1 solo pareggio: punto che è arrivato nella scorsa trasferta di Parma. La squadra di D’Angelo appare in forma, anche se hanno subito gol nelle ultime 4: in casa tendono a difendersi meglio, poiché hanno subito una sola di queste 4 reti.

La Reggina è la seconda squadra imbattuta in SB e dovesse uscire con un punto da qui allungherebbe la sua striscia positiva: in trasferta sono arrivati due risultati di 1-1 e segnare un gol non è impossibile. L’esito GOL vale @1.80 BET365, mentre un gol esatto OSPITE paga @2.50 fonte BET365.

SPAL-PARMA

Derby emiliano nel posticipo della 7^ di B, in cui entrambe le formazione necessitano di punti importanti dopo un inizio così e così: la Spal di Clotet sembrava poter puntare ad un piazzamento playoff, prima di subire due sconfitte nelle trasferte di Terni e Reggio Calabria, mentre il Parma di Maresca non sembra attrezzato per la risalita in A dopo solo un anno. Il gioco posizionale portato dal neo tecnico sembra non essere ancora stato appreso del tutto e gli 8 punti ottenuti fin qui sono troppo pochi per il valore della rosa: perdere ancora metterebbe in serie difficoltà il tecnico dei “ducali”.

Due formazioni offensive, aperte a repentini cambi di fronte, potrebbe regalare una gara spettacolare, in cui il pari servirebbe ben poco: OVER 2.5 che vale @1.92 SISAL.

BRESCIA-COMO

La terza squadra imbattuta nel torneo (Brescia) si presenta a Como per continuare quanto di buon fatto fin qui e punta alla seconda vittoria consecutiva in trasferta: vincere qui servirebbe ad accorciare sul Pisa capolista.

Tra le formazioni più in forma del campionato, le “rondinelle” possono puntare ai tre punti e sono i naturali favoriti (@1.67 BWIN).

Il Como non sembra essere squadra alla portata e ha segnato solo 4 gol-secondo peggior attacco di B-subendone 9: 5 delle ultime 6 inoltre sono terminate in esito UNDER 2.5, un risultato centrato dal Brescia solo nella prima occasione.

1X+OVER 2.5 (@2.60 GOLDBET) copre l’eventuale pareggio con più di due gol, anche se la vittoria bresciana appare comunque scontata.

BENEVENTO-PERUGIA

Entrambe hanno perso una sola gara a testa nella seconda giornata, dopo di che sono arrivati 4 risultati utili consecutivi: il momento di forma è buono per entrambe, ma il Benevento sembra avere qualcosa in più. Basti pensare che i padroni di casa scendono dalla A, mentre gli ospiti arrivano dal campionato di Lega Pro: in casa Lapadula e compagni sembrano difficilmente battibili e hanno segnato 8 reti in 3 occasioni.

Il Perugia ha centrato 3 pareggi nelle ultime 4, vincendo una sola partita in questa mini striscia: sono tre gli esiti “NO GOL” ottenuti in trasferta dagli umbri e potrebbe arrivare il quarto in casa non dovessero trovare la via del gol qui.

Ci schieriamo con il Benevento, più squadra e con una rosa più ampia: 1 FISSO CHE VALE un raddoppio (@2.00 EUROBET), Lapadula il probabile marcatore delle streghe.

