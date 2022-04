Pronostici Serie B 36a giornata, dopo il lunedì di pasquetta anche per il lunedì del 25 aprile 2022 è in campo il campionato di calcio cadetto in Italia, con le squadre in corsa per la promozione, ma la motivazione non manca nemmeno nelle retrovie per la corsa salvezza. Vediamo analisi e pronostici Serie B.

Pronostici Serie B 36a giornata: Lunch Match Ascoli-Cittadella

Ultima chiamata playoff per il Cittadella che fa visita all’Ascoli, a cui manca davvero poco per la matematica certezza della partecipazione agli spareggi promozione dopo le ultime due vittorie consecutive. I bianconeri proveranno a sfruttare il fattore campo per chiudere la contesa, mentre per i veneti servirà la gara della vita, nonostante abbiano vinto all’andata per 2-0.

Il bilancio negli ultimi 10 precedenti è in perfetta parità con 4 vittorie per parte e 2 pareggi. Oggi però la X serve a poco ed entrambe le squadre cercheranno di fare bottino pieno con i tre punti.

Pronostici Serie B 36a giornata: le partite del lunedì, ore 15

L’Alessandria cerca la terza vittoria di fila per cercare di uscire dalla zona retrocessione. La Reggina ormai non ha nulla da chiedere al campionato e pur avendo battuto nel turno precedente il Lecce, la zona playoff è ormai lontana 10 punti. All’andata, calabresi sconfitti al Granillo per 0-4 dall’Alessandria. Per noi i piemontesi possono bissare quel successo e consigliamo VITTORIA ALESSANDRIA @1.75.

Il Cosenza sfida il Pordenone già retrocesso. All’andata, 1-1 tra friulani e silani, che in tutto si sono incrociati 7 volte: il bilancio è di 3 vittorie per i neroverdi, altrettanti pareggi e un solo successo calabrese il 17 luglio 2020. Anche qui si fa preferire la vittoria dei padroni di casa superiori e con maggior motivazione, e non a caso la quota è crollata da @1.80 fino a sotto @1.50 quindi non ha più tanto valore.

Crotone-Cremonese. I pitagorici, 22 punti in classifica e zero vittorie negli ultimi 5 match, sperano ancora nei playout. La Cremonese capolista vuole raggiungere la Serie A direttamente, senza passare attraverso gli spareggi. All’andata, quarta vittoria dei grigiorossi nei 7 scontri diretti contro i calabresi, che hanno vinto solo 2 volte (un pareggio).

Sono in palio punti pesantissimi anche in Frosinone-Monza. I brianzoli hanno 9 punti in più dei ciociari e sono sicuri dei playoff, ma possono ancora essere promossi direttamente. Grosso e i suoi, invece, sono ottavi e devono ancora guadagnarsi l’aritmetica partecipazione ai playoffs. Insomma, All’andata spettacolare 3-2 per gli uomini di Stroppa

L’ultima sfida delle 15:00 è l’altro match d’alta quota tra Lecce-Pisa. Attualmente tra le due formazioni ci sono 2 punti di vantaggio in favore dei salentini, che occupano la seconda piazza con 65 punti. In palio c’è la promozione in Serie A. Negli ultimi 5 turni, entrambe le squadre hanno perso una sola volta, anche se il Lecce ha all’attivo una vittoria in più. In Serie B, i precedenti tra le due formazioni sono in tutto 7, tra cui si contano 2 vittorie del Pisa (inclusa quella dell’andata per 1-0 in Toscana), 3 dei salentini e due pareggi (entrambi per 1-1).

Pronostici Serie B 36a giornata: le partite di lunedì sera

Il Benevento, lanciatissimo con 4 vittorie negli ultimi 4 turni, ospita la Ternana ormai salva e che aritmeticamente, ma con un briciolo di motivazione visto che potrebbe ancora centrare i playoff. Gli unici 3 precedenti in Serie B sono stati vinti tutti dal Benevento (incluso quello dell’andata in trasferta, 0-2).

Il Brescia di Corini proverà a rientrare nella lotta per la promozione diretta ospitando una Spal che con 35 punti non è ancora al sicuro e ha ottenuto solo 3 punti nelle ultime 5 gare (3 pareggi, 2 sconfitte). I lombardi hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro i ferraresi in Serie B, che diventano 5 vittorie consecutive se si contano anche gli ultimi due match di Serie A.

Il Como, ormai salvo con 44 punti e troppo distante per poter centrare la zona playoff, cercherà di trovare motivazioni dopo 3 sconfitte di fila ospitando il Vicenza, che può ancora salvarsi o quantomeno centrare i playout per giocarsi la categoria nello spareggio. Negli ultimi 5 precedenti tra i due club (considerando serie B e C) nessuna vittoria dei veneti: 2 pareggi e 3 successi del Como.

Il programma si chiude alle 20:30 con Perugia-Parma, un match che vale solamente per i padroni di casa, a 3 punti dai playoff. Stagione finita per i Ducali, che con le ultime due sconfitte consecutive ha dato l’addio alle ultime speranze di giocarsi la promozione attraverso i playoff. Il Parma non ha mai vinto negli ultimi 4 precedenti con gli umbri (3 pareggi, di cui 2 per 1-1).

Per questo turno oltre alla singola sull’Alessandria vi proponiamo anche una doppia e una multipla.

DOPPIA SERIE B @2.30

Cosenza-Pordenone: 1

Benevento-Ternana: 1

MULTIPLA SERIE B @4.56

Frosinone-Monza: GOL SI

Crotone-Cremonese: 2

Brescia-Spal: 1

Tutte le quote sulla Serie B

Quote 1×2

Ascoli – Cittadella 1,90 3,30 4,25

Alessandria – Reggina 1,75 3,45 5,00

Cosenza – Pordenone 1,47 4,00 7,50

Crotone – Cremonese 5,00 3,90 1,65

Frosinone – Monza 2,65 3,00 2,80

Lecce – Pisa 1,85 3,30 4,50

Benevento – Ternana 1,57 4,00 5,75

Brescia – Spal 1,60 3,80 5,75

Como – Vicenza 3,05 3,35 2,30

Perugia – Parma 1,95 3,30 4,00

Serie B 2021/2022

Cremonese 1,75

Lecce 2,75

Monza 7,50

Benevento 7,50

Brescia 25

Pisa 25

Ascoli 1.000

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 1,85 1,00

Ascoli Promossa S/N 6,50 1,00

Benevento Promossa S/N 1,85 1,00

Brescia Promossa S/N 3,00 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,35 1,00

Frosinone Promossa S/N 7,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,45 1,00

Perugia Promossa S/N 20 1,00

Pisa Promossa S/N 3,00 1,00

