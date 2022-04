Pronostici Serie B 37a giornata, sabato torna in campo il campionato cadetto, tutto nello stesso giorno, col big match Monza-Benevento ma non solo visto che sono tante le sfide importanti nella corsa promozione e salvezza.

Pronostici Serie B 37a giornata: le prime partite in programma

Il Brescia è ospite del Cittadella dopo aver pareggiato gli ultimi 2 match, contro Monza e Spal, entrambi terminati sul punteggio di 1-1. Gli uomini di Corini, ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A, non possono permettersi ulteriori passi falsi. I padroni di casa, ormai senza obiettivi, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 2 sfide, uscendo sconfitti anche nella gara interna con l’Alessandria, in lotta per non retrocedere. Pareggio per 1-1 nella sfida d’andata dello scorso 19 dicembre ma oggi favoriamo BRESCIA @1.90.

Sfida ad alta quota tra Cremonese-Ascoli, rispettivamente al settimo e al secondo posto in classifica, entrambe in corsa per la promozione. I padroni di casa in caso di successo si assicurerebbero matematicamente il primo turno dei playoff. La Cremonese, seconda e a +2 sul terzo posto, cerca punti importanti per la promozione diretta in Serie A. La squadra di Pecchia, però, non sta affrontando un periodo particolarmente positivo: sono solo 3 i punti conquistati negli ultimi 3 incontri. Il risultato dell’andata, però, fa ben sperare la Cremonese, in grado di imporsi in trasferta con un netto 1-4.

Il Lecce, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite giocate, è pronto a festeggiare il ritorno in Serie A in caso di successo sul campo del Vicenza a cui non mancherà la motivazione visto che arriva da una vittoria e che, per non retrocedere, ha assolutamente bisogno dei 3 punti che potrebbe comunque non bastare. 2-1 per i pugliesi nella gara d’andata.

Pronostici Serie B 37a giornata: big match Monza-Benevento

Scontro diretto tra Monza-Benevento, al secondo e al sesto posto in classifica, ma separate solamente da un punto. Entrambe le squadre si presentano a questa sfida con il morale tutt’altro che alle stelle. I ragazzi di Stroppa, infatti, arrivano dalla clamorosa sconfitta per 4-1 sul campo del Frosinone, mentre quelli di Caserta hanno perso in casa 1-2 contro la Ternana.

Tutto aperto allo Stadio Brianteo dopo che lo scorso 13 gennaio i campani si imposero per 3-1 sui lombardi, grazie alle marcature di Insigne, Tello e Moncini. Anche per il ritorno è interessante il GOL SI @1.72.

Pronostici Serie B 37a giornata: le altre partite in programma

L’Alessandria, che nelle ultime 5 partite ha ottenuto ben 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), è ospite di un Parma reduce da 3 sconfitte consecutive e senza più alcuna ambizione. Solo 2 precedenti tra i club, entrambi vinti dal Parma per 2-0 (compresa la sfida d’andata).

Il Pisa, quarto a 63 punti, ospita un Cosenza che, in caso di successo, condannerebbe matematicamente il Vicenza alla retrocessione. I padroni di casa sognano ancora la promozione diretta in Serie A, anche se la sconfitta per 2-0 sul campo della capolista Lecce nell’ultima gara di campionato ha complicato le cose. Discorso diverso per i calabresi, che con le 2 vittorie nelle ultime 3 sfide disputate (contro Benevento e Pordenone), hanno staccato in classifica la propria diretta inseguitrice. Sono otto i precedenti tra le due squadre, con 4 pareggi, 2 vittorie del Cosenza e 2 vittorie del Pisa, compresa quella della sfida d’andata (0-2).

Pordenone-Crotone nei bassifondi e senza motivazioni, si gioca per la gloria. Le due squadre, rispettivamente all’ultimo e al penultimo posto, sono infatti ormai entrambe retrocesse. I calabresi si presentano a questa sfida con la soddisfazione morale di aver battuto per 3-1 la Cremonese nell’ultimo turno di campionato. Senza storia il match d’andata, terminato 4-1 in favore del Crotone.

Frosinone e Spal, sfida delicata per obiettivi diversi

Il Frosinone, all’ottavo posto è ospite della Spal, alla ricerca di punti salvezza. I ferraresi hanno conquistato solo 4 punti nelle ultime 5 sfide (4 pareggi e una sconfitta). I ciociari, invece, devono difendere i 3 punti di vantaggio sul Perugia e sono in striscia positiva con 7 punti nelle ultime 3. Nei 7 precedenti il Frosinone ha ottenuto 5 vittorie (compresa quella per 4-0 all’andata) e 2 sconfitte.

La Ternana, che lunedì scorso, a sorpresa, ha vinto 1-2 sul campo del Benevento, ospita un Perugia che, in caso di mancato successo, rischierebbe di dover dire definitivamente addio al sogno Serie A. Gli ospiti, infatti, si trovano al nono posto, a 3 punti di distacco dal Frosinone (ma con gli scontri diretti a proprio vantaggio): 6 punti nelle ultime due partite di campionato potrebbero non bastare, ma i 5 risultati utili consecutivi permettono agli uomini di Alvini di mantenere ancora vive le speranze di promozione. Pareggio per 1-1 all’andata, con le reti di Kouan e Pettinari.

Pronostici Serie B 37a giornata: Reggina-Como chiudono il turno

Chiude la giornata numero 37 del campionato di Serie B, alle ore 16:15, la sfida tra Reggina-Como. I calabresi, con i 4 punti conquistati nelle ultime 2 partite, si sono portati al dodicesimo posto in classifica. Momento disastroso per il Como, che ha perso le ultime 4 partite disputate nel campionato cadetto, subendo addirittura 11 gol. La sfida di andata è terminata sul punteggio di 1-1.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Quote 1×2

Cittadella – Brescia 4,00 3,45 1,90

Cremonese – Ascoli 1,75 3,65 4,50

Monza – Benevento 2,05 3,40 3,50

Parma – Alessandria 2,05 3,40 3,50

Pisa – Cosenza 1,50 4,00 6,50

Pordenone – Crotone 3,15 3,25 2,30

Spal – Frosinone 2,85 3,00 2,55

Ternana – Perugia 2,65 3,10 2,70

Vicenza – Lecce 4,75 3,50 1,77

Reggina – Como 2,25 3,25 3,25

Serie B 2021/2022

Lecce 1,15

Cremonese 4,50

Monza 100

Pisa 500

Brescia 500

Benevento 500

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,00 1,00

Ascoli Promossa S/N 10 1,00

Benevento Promossa S/N 2,75 1,00

Brescia Promossa S/N 3,50 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,35 1,00

Frosinone Promossa S/N 10 1,00

Perugia Promossa S/N 15 1,00

Pisa Promossa S/N 3,50 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,75 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,50 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,25 1,00

Spal Retrocessa S/N 7,50 1,00

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!