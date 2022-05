Pronostici Serie B 38a giornata, ultima giornata del campionato di calcio cadetto tutta in campo in contemporanea venerdì sera alle ore 20:30. La sfida più interessante è Perugia-Monza con i brianzoli che cercano la promozione nella massima serie.

Pronostici Serie B 38a giornata: Crotone-Parma apre l’ultimo turno

Crotone-Parma, alle ore 18:15. I calabresi, ormai matematicamente retrocessi, vogliono concludere in maniera dignitosa il campionato, come dimostrato nelle ultime 3 partite, nelle quali hanno conquistato 5 punti. Il Parma, al quattordicesimo posto con 46 punti, vuole regalarsi un ultimo sorriso in una stagione al di sotto delle aspettative iniziali, che si è conclusa nel peggiore dei modi, con un solo punto conquistato negli ultimi 4 incontri.

Pareggio per 1-1 nella sfida d’andata dello scorso 30 gennaio. Con nulla in palio le squadre potrebbero giocare rilassate e ne potrebbe uscire un altra partita con entrambe a segno e infatti il GOL SI @1.62 si gioca a bassa quota ma comunque ve la consigliamo.

Perugia-Monza, promozione ad un passo per i brianzoli

Il Monza vede la Serie A. A 90 minuti dal termine del campionato, i brianzoli sono secondi con un punto di vantaggio sulla Cremonese e hanno il destino nelle loro mani. Un successo nell’ultima sfida garantirebbe il passaggio nel massimo campionato agli uomini di Giovanni Stroppa: una condizione che pone i brianzoli come favoriti, secondo i betting analyst nella sfida esterna sul campo del Perugia, con il successo ospite offerto @1,90. L’«1» si gioca invece @3,50, mentre il pari è poco più alto @3,60.

Pareggio con 4 reti nella sfida d’andata dello scorso 16 gennaio. Grande equilibrio tra Goal, @1,85 e No Goal @1,82, mentre prevale l’Over @1,73, rispetto a l’Under offerto @1,95. Si prevede una sfida tirata tra le due formazioni tanto che tra i risultati esatti prevalgono lo 0-1 e il pari per 1-1, entrambi in quota @6,60. L’1-2 in favore del Monza si gioca @8,40, mentre lo 0-2 vale @8,60 la posta. Una vittoria del Perugia per 1-0 è vista invece @9,60.

Pronostici Serie B 38a giornata: le altre partite

Ascoli-Ternana con motivazioni diverse. I padroni di casa, attualmente al settimo posto, possono ancora sperare nell’accesso diretto alle semifinali dei playoff anche se non sono padroni del loro destino. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Monza, la squadra di Sottil ha messo insieme 1 pareggio e 3 successi, l’ultimo dei quali sul difficile campo della Cremonese (0-1). All’andata 2-4 in favore dell’Ascoli.

La Spal, che la scorsa giornata grazie al netto 3-0 casalingo contro il Frosinone ha ottenuto la salvezza matematica, è ospite di un Benevento in crisi di risultati, ma ancora in corsa per un posto nelle semifinali dei playoff. I campani, nelle ultime 4 partite, sono infatti riusciti a portare a casa i 3 punti solamente contro il fanalino di coda Pordenone: nelle restanti 3 partite sono arrivate 3 sconfitte, che hanno complicato i piani promozione della squadra di Fabio Caserta. Pareggio per 1-1 nella sfida d’andata.

Il Como, tranquillo a metà classifica, ospita una Cremonese che spera ancora nella promozione diretta in Serie A. Le ultime 2 sconfitte consecutive, contro Crotone e Ascoli, hanno complicato i piani della Cremonese, che in caso di sconfitta rischierebbe di dover passare dal turno preliminare dei playoff. 2-0 per i lombardi nella sfida d’andata. Consigliamo la VITTORIA CREMONESE @1.62.

Il Cosenza cerca il successo contro un Cittadella che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma che ha conquistato 4 punti nelle ultime 2. I calabresi hanno bisogno dei 3 punti per assicurarsi il passaggio ai playout. Buon momento di forma per la squadra di Zaffaroni, che lo scorso weekend ha fermato il Pisa sul punteggio di 1-1. Pareggio per 1-1 nella sfida d’andata. La quota per i tre punti dei calabresi è in calo anche sotto @1.80.

Il Lecce, che con la sconfitta per 2-1 in casa del Vicenza dello scorso weekend ha sprecato il primo match point per l’accesso diretto in Serie A, ha ora un’altra ghiotta occasione, in casa, contro il Pordenone, ultimo in classifica e già matematicamente retrocesso da diverse settimane (oltre che reduce da 3 sconfitte e un pareggio negli ultimi 4 incontri). Vittoria di misura dei pugliesi nella gara d’andata (0-1).

Alessandria-Vicenza sfida della paura. Occasione per il Brescia contro la Reggina

Alessandria-Vicenza, rispettivamente al 16º e 18º posto e separate solamente da 2 punti. Entrambe, dunque, rischiano ancora la retrocessione diretta in Lega Pro, senza passare dai playout. Negli scontri diretti, infatti, gli ospiti sono momentaneamente in vantaggio, grazie al 2-1 ottenuto all’andata. I grigi arrivano da 4 risultati utili consecutivi (2 pareggi e 2 vittorie), mentre il Vicenza è reduce da un recente buon momento di forma, avendo conquistato 6 punti nelle ultime 2 sfide, 3 dei quali contro la capolista Lecce lo scorso weekend.

Grande occasione per il Brescia che, contro una Reggina che non ha più nulla da chiedere al campionato, ha l’occasione di risollevarsi. In caso di vittoria contro la Reggina, reduce dal netto 1-4 casalingo subito contro il Como, però, potrebbe ancora ambire al passaggio diretto alle semifinali dei playoff. Successo esterno per 0-2 del Brescia nel match d’andata.

Pronostici Serie B 38a giornata: Frosinone-Pisa a caccia di punti

Frosinone-Pisa si giocano entrambe ancora traguardi importanti. I padroni di casa hanno bisogno di almeno un punto per non rischiare il sorpasso in extremis del Perugia che significherebbe mancato accesso ai playoff.

Gli ospiti, invece, se da un lato devono difendere il quarto posto da Brescia, Benevento e Ascoli, dall’altro possono ancora sognare la promozione diretta in Serie A, anche se questo scenario appare tutt’altro che semplice.

I toscani, che fino a fine marzo sembravano tra i favoriti per l’accesso alla massima serie, hanno rovinato tutto con un mese di aprile molto altalenante, nel corso del quale hanno ottenuto solamente un successo (il 18 aprile, contro il Como). Nei restanti 5 incontri sono infatti arrivati solamente 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte). La sfida d’andata è terminata 1-3 in favore dei ciociari.

Tutte le quote sulla Serie B

Quote 1×2

Crotone – Parma 2,60 3,35 2,60

Alessandria – Vicenza 2,25 3,25 3,20

Ascoli – Ternana 1,75 3,70 4,50

Benevento – Spal 1,55 4,00 5,75

Brescia – Reggina 1,38 4,75 7,75

Como – Cremonese 5,25 4,25 1,57

Cosenza – Cittadella 1,65 3,70 4,75

Frosinone – Pisa 2,00 3,45 3,70

Lecce – Pordenone 1,16 7,25 16

Perugia – Monza 3,70 3,65 1,90

Vincente Serie B 2021/2022

Lecce 1,15

Cremonese 10

Monza 10

