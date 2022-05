Pronostici Calcio Serie B Playoff e Playout. Il campionato di calcio cadetto inizia la sua post-season per gli ultimi verdetti su promozioni e retrocessioni.

Si inizia con il Playout Vicenza-Cosenza

Dopo la promozione diretta in Serie A di Lecce e Cremonese e la retrocessione in Serie C di Pordenone, Crotone e Alessandria, è arrivato il momento di altri verdetti nel campionato cadetto con Playout e Playoff.

Si inizia giovedì con Vicenza-Cosenza che si affrontano domani sera nella gara d’andata del playout. I padroni di casa hanno agguantato il playout nell’ultima giornata di campionato, grazie al successo esterno ottenuto sul campo dell’Alessandria (0-1), in quello che era considerato un vero e proprio spareggio per la salvezza.

Nelle ultime 3 partite i veneti hanno conquistato 9 punti, raggiungendo per la prima volta in stagione il traguardo dei 3 successi di fila.

Davanti a sé, però, troverà un Cosenza in un buon momento di forma, reduce dal successo casalingo per 1-0 contro il Cittadella, grazie alla prima marcatura in Serie B del giovanissimo Zilli (classe 2002). Ma non solo: i calabresi, nelle ultime 5 partite disputate, sono stati in grado di conquistare 10 punti, andando incontro a una sola sconfitta (contro la Cremonese, lo scorso 18 aprile). Quattro di questi punti sono arrivati, inoltre, contro squadre blasonate quali Pisa (1-1) e Benevento (1-0).

Un dato statistico, però, preoccupa il Cosenza in vista della gara del Menti: la squadra ora allenata da Bisoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. D’altro canto, il Vicenza non batte il Cosenza in casa dal 2003.

Pronostici Calcio Serie B Playoff: Ascoli-Benevento

Venerdì, alle ore 20:30, scendono in campo Ascoli-Benevento per la prima gara del turno preliminare in gara unica dei playoff. I padroni di casa hanno raggiunto questo traguardo grazie a un girone di ritorno quasi perfetto, in cui hanno ottenuto 36 punti, diventando così la migliore formazione della seconda parte di stagione, davanti a Monza, Lecce e Cremonese. Un finale di campionato straordinario, con 4 successi e un pareggio nelle ultime 5 partite, ha permesso all’Ascoli di agguantare la sesta posizione e di superare anche il Benevento.

Gli uomini di Sottil possono contare su una difesa che, specie nell’ultimo periodo, si è rivelata d’acciaio: i marchigiani hanno infatti subito una sola rete nelle ultime 5 partite, tra l’altro ininfluente, nel netto successo per 4-1 ottenuto contro la Ternana lo scorso weekend. Bilancio in perfetta parità contro il Benevento in questa stagione: una vittoria per parte e con lo stesso risultato (2-0).

I campani si affacciano a questo turno dei playoff con qualche certezza in meno e qualche preoccupazione in più. La squadra allenata da Fabio Caserta, infatti, ha dato vita a un finale di stagione da film horror, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e 6 reti subite nelle ultime 3 sfide. Come se non bastasse, l’ultima sconfitta è arrivata in casa, contro una Spal già salva e senza più alcun obiettivo di classifica. Una vera e propria inversione di rotta per il Benevento, che a metà campionato sembrava essere una delle principali candidate alla promozione diretta in Serie A.

Sarà una sfida tra due squadre “allergiche” al pareggio: un solo “X” per l’Ascoli nelle ultime 10 partite, così come per il Benevento, che non ottiene questo risultato dal 2-2 di Brescia dello scorso 15 marzo. In caso di parità si giocheranno i supplementari ma non i rigori, e il passaggio del turno preliminare andrà alla squadra che si è piazzata meglio in campionato, in questo caso l’Ascoli. La vincente affronterà il Pisa in semifinale.

Pronostici Calcio Serie B Playoff: Brescia-Perugia

Sabato, alle ore 18:00, tocca a Brescia-Perugia. Stagione altalenante per i padroni di casa, che non solo non sono riusciti a centrare l’obiettivo della promozione diretta nella massima serie, ma hanno anche mancato l’accesso alle semifinali dirette dei playoff. Nemmeno l’arrivo in panchina di Corini, subentrato all’esonerato Filippo Inzaghi lo scorso 23 marzo, è riuscito a dare costanza nei risultati al club lombardo. Nelle ultime 5 partite, infatti, il Brescia è andato incontro a 3 stop (doppio pareggio per 1-1 contro Monza e Spal e sconfitta esterna contro il Cittadella), che ne hanno inevitabilmente rallentato il cammino verso la promozione.

Ma per il Brescia ci sono anche segnali positivi, a partire dal netto 3-0 ottenuto nell’ultima sfida di campionato contro la Reggina. Una statistica, nello specifico, fa ben sperare gli uomini di Corini, che non perdono al Rigamonti dal 5 dicembre 2021 e che nelle ultime 4 partite casalinghe hanno subito una sola rete.

Dall’altra parte, però, c’è un Perugia galvanizzato da un inaspettato finale di stagione, con l’ultimo posto a disposizione per accedere ai playoff agguantato all’ultima giornata, grazie al successo interno contro il Monza (1-0) e alla contemporanea sconfitta casalinga del Frosinone con il Pisa (1-2). Un risultato straordinario per la squadra allenata da Alvini, tornata nella serie cadetta questa stagione, e che ora sogna il salto dalla C alla A in soli 2 anni. Una vittoria per parte nei 2 scontri stagionali in campionato: 1-0 per il Perugia nella sfida d’andata, 2-1 per il Brescia al ritorno.

3

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Quote 1×2

Vicenza – Cosenza 2,00 3,25 4,00

Ascoli – Benevento 2,70 3,25 2,65

Brescia – Perugia 1,85 3,45 4,50

Serie B Playoff 2021/2022

Monza 2,75

Pisa 2,75

Brescia 5,00

Benevento 7,50

Ascoli 7,50

Perugia 12

Passaggio del Turno Playoff Serie B 2021/2022

Ascoli – Benevento 1,72 2,00

Perugia – Brescia 2,90 1,35

Retrocessa Serie B 2021/2022

Cosenza Retrocessa S/N 1,85 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,85 1,00

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!