Pronostici Playoffs Serie B 17-18 Maggio, il campionato cadetto torna in campo con le semifinali che vedranno di fronte Benevento-Pisa e Brescia-Monza.

Pronostici Playoffs Serie B: Benevento-Pisa

Benevento-Pisa si affrontano per la semifinale d’andata dei playoff martedì sera dallo Stadio Vigorito. I padroni hanno battuto 1-0 l’Ascoli lo scorso turno. Gli ospiti partono direttamente dalle semifinali grazie al 3° posto in campionato. Il vantaggio del miglior piazzamento in campionato risulterebbe decisivo in caso di parità dopo 180 minuti.

L’ultimo incrocio tra i due club, quello dello scorso 2 aprile, si è concluso con un netto 5-1 in favore del club campano. Il Pisa è inoltre chiamato a invertire una tendenza negativa a Benevento: nelle 8 sfide disputate sul campo dei giallorossi, infatti, non ha mai ottenuto un successo (5 sconfitte e 3 pareggi), realizzando solamente 4 reti, una statistica che fa paura ai toscani se pensiamo che il Benevento ha concluso la regular season con il miglior attacco del campionato.

Il Pisa deve gestire anche qualche infortunio pesante; brutta tegola per mister D’Angelo, che dopo l’infortunio di Caracciolo dovrà fare a meno anche di Hermannsson, alle prese con un’infiammazione tendinea al piede.

Benevento-Pisa: le probabili formazioni

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Foulon; Calò, Acampora; Petriccione, Improta, Insigne; Lapadula. Allenatore: Caserta

Pisa (4-3-3): Nicolas; Birindelli, Berra, Leverbe, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Sibilli, Torregrossa, Puscas. Allenatore: D’Angelo

Pronostici Playoffs Serie B: Brescia-Monza

Mercoledì, alle ore 19:00, andrà in scena l’altra semifinale d’andata dei playoff, con il derby lombardo Brescia-Monza. La squadra di Corini ha raggiunto la semifinale grazie al successo per 3-2 contro il Perugia nel precedente turno, in rimonta, dopo i tempi supplementari.

Il Monza inizia direttamente dalle semifinali in questa sfida che si preannuncia molto equilibrata, anche in virtù degli ultimi 3 precedenti, con una vittoria per parte (entrambe per 2-0) e un pareggio per 1-1, ottenuto nell’ultimo incrocio tra i due club dello scorso 18 aprile, a Monza. Nonostante ciò i brianzoli hanno sempre vinto nelle ultime 2 trasferte a Brescia, subendo zero reti (0-2 in questa stagione, 0-1 in quella passata).

Gli uomini di Corini, però, hanno perso solo 3 partite in casa nel corso di questa stagione, ottenendo 8 successi e 8 pareggi nei restanti 16 incontri disputati. Nonostante lo Stadio Rigamonti sia dunque sinonimo di successo per gli uomini di Stroppa, il Monza ha vinto solamente 6 trasferte nel corso della regular season di Serie B (6 pareggi e 7 sconfitte nelle altre sfide).

Una sfida che vedrà qualche assenza importante da ambo le parti: se in casa Brescia Tramoni e Moreo sono squalificati, mentre Andreoli e Olzer sono in forte dubbio, il Monza dovrà fare a meno di Caldirola (squalificato) e Ramirez (infortunato). Anche la presenza di Paletta e Siatounis sembra essere tutt’altro che certa.

Brescia-Monza: le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Pajac, Adorni, Cistana, Sabelli; Leris, Bertagnoli, Bisoli; Bajic; Palacio, Ayé. Allenatore: Corini

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Augusto, Marrone, Sampirisi; Molina, Machin, Mazzitelli, Ciurria, Pereira; Gytkjaer, Mota. Allenatore: Stroppa

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Vediamo le quote 1×2 dei playoffs ma anche la sfida per la salvezza Cosenza-Vicenza ai playout, in campo il 20 maggio.

Quote 1×2

Benevento – Pisa 2,15 3,30 3,50

Brescia – Monza 2,20 3,20 3,50

Cosenza – Vicenza 2,40 3,05 3,20

Serie B Playoff 2021/2022

Monza 2,75

Pisa 3,00

Brescia 5,00

Benevento 5,00

Passaggio del Turno Playoff Serie B 2021/2022

Monza – Brescia 1,50 2,40

Pisa – Benevento 1,57 2,25

