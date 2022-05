Pronostici Playoff Serie B 20-22 Maggio, il campionato di calcio cadetto torna in campo nel weekend con le semifinali di ritorno tra Pisa-Benevento e Monza-Brescia, ma già venerdì si gioca anche il playout Cosenza-Vicenza.

Si inizia col playout Cosenza-Vicenza

Venerdì 20 maggio alle 20:30 si gioca il ritorno del playout tra Cosenza-Vicenza. Appuntamento al Gigi Marulla dopo la sfida del Menti vinta all’andata per 1-0 dalla formazione allenata da Baldini anche se ai calabresi basterà pareggiare nel punteggio aggregato vista la migliore posizione in classifica a fine campionato.

Negli ultimi tre precedenti c’è perfetto equilibrio con una vittoria per parte e un pari. Il Vicenza non ha mai vinto nelle ultime 6 trasferte a Cosenza (4 sconfitte e 2 pareggi), perdendo 4 volte nelle ultime 5. I veneti sono rimasti a secco di gol solo una volta, però, segnando sempre nelle ultime 4 gare in Calabria. Valutate entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.90.

Pronostici Playoff Serie B 20-22 Maggio: Pisa-Benevento

All’andata il Benevento ha vinto 1-0 sul Pisa. Per la squadra di Caserta ed ora D’Angelo e i suoi dovranno almeno pareggiare i conti al ritorno. I toscani, infatti, entrati in scena direttamente in semifinale per via del 3° posto conquistato in campionato, possono anche vincere il match di ritorno con un solo gol di scarto.

Il Pisa viene da due sconfitte consecutive contro il Benevento: prima del ko dell’andata, ad aprile si è registrato un sonoro 5-1 in favore dei campani. Le streghe beneventane comunque, hanno vinto una sola volta nelle ultime 7 trasferte in casa del Pisa (0-3 nel 2017), rimanendo a secco di gol nelle ultime 2. La quota premia il Pisa @2.50 anche se sta salendo mentre il successo del Benevento è sceso ormai ovunque sotto @3 volte la posta (pareggio @3.25).

Pronostici Playoff Serie B 20-22 Maggio: Monza-Brescia

Domenica 22 maggio alle ore 21:00 si disputa la gara di ritorno, alla quale il Monza si presenta con un doppio vantaggio visto che i brianzoli si sono piazzati meglio in campionato e potranno quindi permettersi il lusso di perdere con un gol di scarto e qualificarsi alla finale promozione con un risultato aggregato di parità.

In questa stagione, il Brescia non ha mai battuto il Monza: in campionato sconfitta per 0-2 in casa all’andata e pareggio per 1-1 allo U-Power Stadium al ritorno. I precedenti nella cadetteria tra le due formazioni sono in tutto 9. Il bilancio è leggermente in favore del Monza con 3 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi. Brianzoli favoriti in quota @2.25.

