Pronostici Playoff Serie B 26 Maggio, siamo arrivati alla finalissima dei Playoffs del campionato di calcio cadetto. Nella partita di andata si gioca Monza-Pisa, a chi andrà la promozione?

Pronostici Playoff Serie B 26 Maggio: Monza-Pisa, la finale

Giovedì 26 maggio, alle 20:30 (gara di ritorno domenica 29 maggio), andrà in scena il primo atto della finale playoff di Serie B tra Monza-Pisa dallo allo U-Power Stadium. I brianzoli hanno chiuso quarti la stagione regolare, i toscani sono arrivati invece terzi ottenendo il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Attenzione, però, perché il piazzamento in campionato non consentirà al Pisa di poter passare anche in caso di pareggio. Le due formazioni, infatti, hanno chiuso a pari punti (67), quindi in caso di parità al termine della doppia sfida di andata e ritorno, i punti in campionato non potranno costituire una discriminante e si procederebbe con tempi supplementari e calci di rigore.

Entrambe le formazioni, quella di Giovanni Stroppa e di Luca D’Angelo, sono entrate in scena in semifinale, in virtù del piazzamento della regular season. I lombardi hanno avuto la meglio nel derby col Brescia vincendo per 2-1 sia il match di andata sia quello di ritorno. Il Pisa, invece, dopo aver perso l’andata per 1-0 a Benevento, ha ribaltato la contesa vincendo con lo stesso punteggio la gara di ritorno tra le mura amiche e approfittando così della migliore posizione in classifica.

Pronostici Playoff Serie B 26 Maggio: programma tv e probabili formazioni

I due allenatori non stravolgeranno il loro credo in questa partita delicatissima. Stroppa, a meno di sorprese, scenderà in campo con un 3-5-2 del quale non farà parte l’infortunato Siatounis. In forte dubbio Pereira, Ramirez, Valoti e Favilli. Davanti, dunque, i brianzoli dovrebbero schierarsi con Mota Carvalho e Gytkjaer, mentre Barberis dovrebbe agire in cabina di regia a centrocampo. Molina e Carlos Augusto dovrebbero essere i quinti.

D’Angelo con i dubbi Caracciolo e Marsura. Il modulo dovrebbe essere 4-3-1-2 con Benali nel ruolo di trequartista alle spalle di Puscas e Torregrossa. A centrocampo, Nagy agirà in cabina di regina, mentre Marin e Mastinu dovrebbero essere le mezzali.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. All. D’Angelo

Monza-Pisa, andata finale promozione, sarà trasmessa in diretta TV, giovedì 26 maggio, alle 20:30 su DAZN e Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). In streaming, la sfida dello U-Power Stadium di Monza si potrà seguire tramite la stessa piattaforma di DAZN, Sky GO ed Helbiz Live (la cui app è disponibile per le smart TV di nuova generazione).

Monza-Pisa, quote e scommesse

In campionato, quest’anno il Pisa ha battuto il Monza sia all’andata sia al ritorno e in entrambi i casi con il punteggio di 2-1. I toscani non hanno mai perso negli ultimi 9 precedenti contro i brianzoli, vincendo sempre negli ultimi 3.

Nell’arco della stagione regolare, la squadra di Stroppa ha ottenuto 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, solo 2 delle quali tra le mura amiche (13 vittorie e 4 pareggi). D’Angelo e i suoi, invece, hanno concluso con uno score di 18 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte, 6 delle quali sono arrivate in trasferta (8 vittorie e 5 pari). Il Pisa, però, ha perso solo una volta nelle ultime 7 gare giocate a Monza, subendo solo 2 reti nelle ultime 6 e uscendo dal campo senza subire gol nelle ultime 4 (vincendo le ultime 2). Noi per questa sfida però andiamo col GOL SI @1.90.

