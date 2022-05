Pronostici Playoff Serie B 29 Maggio 2022, si gioca il ritorno della finale dei Playoffs promozione del campionato cadetto con Pisa-Monza, tutto in 90 minuti, un intera stagione e la possibilità di tornare nella massima serie. Brianzoli favoriti dopo il risultato dell’andata.

Pisa-Monza, ritorno della finalissima Playoffs Serie B

La finale di ritorno tra Pisa-Monza andrà in scena domenica 29 maggio alle ore 20:30 dallo Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Si partirà dall’1-2 in favore dei brianzoli con il Pisa che non avrà sostanzialmente alcun vantaggio dall’essersi classificata davanti al Monza nella stagione regolare. Le due squadre, infatti, hanno chiuso a pari punti (67), ragion per cui, in caso di vittoria con un solo gol di scarto da parte dei padroni di casa domenica sera, si proseguirà con i tempi supplementari e poi i calci di rigore.

Nella gara di andata, tra l’altro, il Monza ha ottenuto il primo successo stagionale contro il Pisa, che aveva ottenuto un doppio successo per 2-1 nei due match di regular season. I nerazzurri toscani sono imbattuti nei 7 precedenti casalinghi contro i brianzoli tra Serie B e C: il bilancio è infatti di 4 vittorie e 3 pareggi.

In caso di promozione per il Monza, si tratterebbe della prima e storica partecipazione alla Serie A, un traguardo che farebbe entrare nella leggenda il patron Silvio Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani, entrambi ex Milan. Quanto al Pisa, invece, la massima serie manca da 31 anni, ovvero dall’ultima retrocessione avvenuta il 26 maggio 1991.

Pronostici Playoff Serie B 29 Maggio 2022: quote e scommesse

I ragazzi di Braglia, per gli esperti Sisal, partono favoriti @2,40 rispetto al @3,00 dei lombardi mentre si sale fino @3,25. Il Monza però, in virtù del successo dell’andata, è però favorito per la promozione @1,38 mentre la rimonta del Pisa, che porterebbe i nerazzurri in Serie A dopo 32 anni, si gioca @3,00.

La gara potrebbe andare oltre il novantesimo tanto che una soluzione ai supplementari è in quota @4,25 mentre si sale fino @7,75 per la promozione assegnata ai calci di rigore. Molto probabile che entrambe trovino la via della rete visto che il Goal è offerto @1,87.

Christian Gytkjaer è stato ancora una volta l’uomo in più del Monza visto che il suo gol aveva portato i brianzoli sul momentaneo 2-0. Il danese, dodici reti stagionali, vuole spingere i suoi compagni a scrivere la storia: una marcatura nella ripresa, come al Brianteo, è data @5,00. Attenzione poi a Patrick Ciurria, uomo assist di Stroppa come dimostrano gli otto passaggi vincenti dell’annata: il nono pagherebbe @5 volte la posta.

I padroni di casa si affidano a George Puscas che non vuole certo chiudere il campionato a quota 8 reti: una doppietta per raggiungere la doppia cifra si gioca @15. Lorenzo Lucca, dopo una prima parte di stagione strepitosa, si è bloccato e non trova il gol dal 2 ottobre: rientrare nel tabellino dei marcatori è offerto @3,25.

