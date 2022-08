Pronostici Serie B 1a giornata 2022-23. Nel fine settimana prende il via anche un edizione del campionato di calcio cadetto come non se ne sono mai viste con tante squadre importanti e di grosse piazze che si sfideranno per il ritorno in Serie A. Vediamo l’anteprima stagionale con quote antepost ma anche i consigli sulla prima giornata.

Pronostici Serie B 1a giornata 2022-23: Cagliari e Genoa le grandi favorite

Dovrebbe essere il campionato delle “Sette Sorelle” quello che sta per iniziare in Serie B e tra le candidate alla promozione non possono non essere in prima fila appunto il Genoa e il Cagliari, appena retrocesse dalla Serie A. I rossoblù liguri hanno puntato sulla continuità confermando Blessin in panchina dopo il buon lavoro svolto nel finale della passata stagione. Quanto alla rosa, tanti avvicendamenti con Melegoni, bomber Coda, Yalcin e il portiere Martinez (ex Lipsia) tra gli innesti più interessanti.

Il Cagliari, invece, si è affidato a Fabio Liverani, ma ha perso elementi di spicco come capitan Joao Pedro, trasferitosi al Fenerbahce in Turchia e sostituito da Lapadula arrivato dal Benevento, uno degli innesti più importanti insieme a Viola, ex Bologna.

Attenzione, ovviamente, anche al Parma che, dopo aver fallito la risalita nella passata stagione, inevitabilmente ci riproverà quest’anno con Fabio Pecchia in panchina. La dirigenza dei Ducali ha deciso di puntare sul tecnico che lo scorso anno si è reso protagonista del “miracolo Cremonese” e al quale sono stati consegnati nuovi innesti di caratura internazionale come Cobbaut, proveniente dall’Anderlecht e Oosterwolde, terzino proveniente dal Twente.

Sta investendo tanto anche la Spal, che dopo alcune stagioni interlocutorie vuole tornare ad essere protagonista e provare un nuovo salto in Serie A. Confermato Venturato in panchina, i ferraresi si sono rinforzati con elementi come il terzino Tripaldelli (ex Cagliari) e la punta La Mantia, proveniente dall’Empoli.

Il Pisa, chiusa la parentesi D’Angelo, per puntare alla Serie A si è affidato ad un tecnico esperto come Rolando Maran, che però non potrà contare su due cardini della scorsa stagione come Birindelli e Lucca, finiti rispettivamente al Monza e all’Ajax. Tra gli arrivi si segnalano l’ex Juve Beruatto e l’ala destra Morutan, proveniente dal Galatasaray, mentre a breve potrebbe approdare dall’Atalanta il giovane attaccante Cissé.

Possibili outsiders dalla Reggina al Como di Fabregas

Possibile outsider la Reggina, club che vorrebbe tornare ad assaggiare la massima serie e che negli ultimi anni ha effettuato molti investimenti. I calabresi sono stati però travolti dal ciclone relativo alla precedente proprietà, finita in mezzo a guai giudiziari che hanno portato ad una nuova dirigenza e ad un nuovo allenatore, un certo Filippo Inzaghi che nella Serie B dovrebbe essere garanzia di risultati. E i rinforzi non sono mancati, tra l’altro, con elementi navigati e provenienti dalla Serie A come Obi, Santander e Gori.

Attenzione, infine, al Como di Giacomo Gattuso, che è finito sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo per aver messo a segno il colpo dell’estate cadetta. Alla corte dei lombardi è sbarcato Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo campione europeo nel 2008, nel 2012 e mondiale nel 2010. Un bel biglietto da visita per provare a riportare il club in Serie A in cui manca dalla stagione 2001-2002.

Pronostici Serie B 1a giornata 2022-23: si inizia col botto, Parma-Bari

Debutto di lusso per la Serie B 2022/2023, con l’anticipo di venerdì Parma-Bari protagoniste del primo appuntamento del campionato. Dopo le vittorie in Coppa Italia contro Salernitana e Verona, le due squadre si troveranno nell’anticipo di domani sera al Tardini, dove il Parma parte favorito secondo i bookmaker: la vittoria all’esordio di Buffon e compagni è data @1,85 su Planetwin365, ed è stata scelta dal 50% degli spettatori.

Sulla carta sarà invece un debutto in salita per i biancorossi, il cui blitz al ritorno in Serie B sarebbe un’impresa da @4,25 (su cui è andato il 22% delle giocate), mentre per il pareggio la quota sale @3,40.

Dopo la tripletta con il Verona, Mignani potrebbe puntare ancora su Cheddira, l’ex di giornata: un altro gol dell’attaccante si gioca @3,75, mentre per il Parma il primo nome è Tutino @2,75.

La squadra di Pecchia, intanto, è in prima fila nelle scommesse sulla promozione: il ritorno in A a fine stagione è dato a 2,50, e meglio dei gialloblù fanno solo Genoa e Cagliari, entrambe a 1,80. A quota più alta è invece il colpo del Bari, il cui ritorno nella massima serie dopo oltre dieci anni pagherebbe 9 volte la posta.

Le altre sfide del primo turno del campionato di calcio cadetto

Sabato si disputano tre sfide, con il Pisa impegnato in casa del Cittadella, mai battuto dai toscani in casa negli ultimi 6 incontri (4 vittorie e 2 pareggi), mentre Como-Cagliari è già un big match. L’ultimo doppio confronto tra le due compagini risale alla Serie B 2015-2016 e si è concluso con un doppio 1-1.

Il nuovo Palermo di Eugenio Corini, che ha preso il posto del dimissionario Baldini durante la preparazione estiva, ospita il Perugia di Castori, mentre domenica spicca il match tra Spal-Reggina (doppia vittoria dei calabresi nella passata stagione).

Il neopromosso Sudtirol esordirà in casa del Brescia, mentre il Modena, dopo aver eliminato il Sassuolo in Coppa Italia, ospita il Frosinone. Chiuderà il turno un altro big match, Genoa-Venezia, con una formazione lagunare molto rinnovata e che ha deciso di puntare in panchina su Javorcic dopo aver assaporato la Serie A per un solo anno.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

