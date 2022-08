Pronostici Serie B 2a giornata, si inizia venerdì 19 agosto con l’interessante anticipo tra neo promosse con grandi ambizioni, Bari-Palermo che sono anche due grandi piazze. Vediamo anche il resto delle sfide in programma nel fine settimana.

L’anticipo del venerdì: Bari-Palermo

Prende il via domani sera con l’anticipo tra Bari-Palermo la seconda giornata della Serie B 2022-2023. Il programma del fine settimana cadetto proseguirà sabato con tre match, mentre il resto del turno si disputerà domenica.

Dopo essersi sfidati lo scorso anno in Serie C, Bari e Palermo si ritrovano nella gara che apre il programma della seconda giornata di Serie B. I pugliesi, reduci dal convincente pari esterno contro il Parma, partono avanti nelle quote nei confronti dei rosanero vincenti nell’esordio interno contro il Perugia.

Per gli esperti di 888sport.it si gioca infatti @2,15 il successo dei pugliesi. Fissata @3,10 l’opzione pareggio, mentre si arriva @3,45 per il colpo esterno dei siciliani.

L’anno scorso entrambi i match sono terminati con Under 2.5, favorito anche nella gara di venerdì, @1,67, sull’Over 2.5 offerto @2,14. Per il risultato esatto in cima alle lavagne c’è l’1-1 in quota @6,38, vale @9 volte la posta il 2-1 finale, mentre sale a @10,14 lo 0-1 ospite.

Pronostici Serie B 2a giornata: le partite di sabato

Il programma prosegue sabato con tre sfide in contemporanea alle 20:45. Fari puntati innanzitutto su Marassi, dove il Genoa di Blessin proverà a bissare il successo del debutto a Venezia contro il Benevento, caduto in casa col Cosenza nello scorso fine settimana. Le due squadre si sono già trovate di fronte in Coppa Italia lo scorso 8 agosto, con i rossoblù che hanno eliminato le “Streghe” con il punteggio di 3-2. Anche questa volta potremmo vedere entrambe le squadre a segno col GOL SI @1.80.

Al Curi di Perugia, invece, si affrontano due tra le deluse del primo turno ovvero i padroni di casa e il Parma: Castori e Pecchia vogliono la prima vittoria stagionale. Negli ultimi 5 precedenti nessuna vittoria gialloblù con 3 pareggi e 2 successi del Grifone.

L’ultimo match di sabato oppone l’Ascoli (2-1 alla Ternana al debutto) alla Spal (sconfitta 1-3 in casa con la Reggina). Lo scorso anno 0-1 il punteggio in casa dei marchigiani, che nel computo dei 6 precedenti in Serie B sono in vantaggio con 2 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta.

3

Pronostici Serie B 2a giornata: le partite di domenica

Domenica tutti in campo alle 20:45. Il Cagliari debutterà davanti al pubblico amico dopo il pari di Como: al cospetto dei rossoblù ci sarà il Cittadella, che nella prima giornata è stato protagonista di un pirotecnico 4-3 in casa contro il Pisa.

A caccia dei primi punti Sudtirol-Venezia, che hanno perso entrambe la gara del debutto. I padroni di casa non hanno ancora deciso il futuro della panchina dopo la separazione rapida da Lamberto Zauli, ma stanno valutando Bisoli, Modesto o Greco, andato in panchina nella sfida persa la settimana scorsa in casa del Brescia. Viste le difficoltà dei padroni di casa vediamo meglio i lagunari che potranno far valere anche la loro superiorità tecnica contro la neopromossa Sudtirol. Congiliamo VENEZIA +0 (AH) @1.80, ovvero rimborso in caso di pareggio.

Dopo il successo a sorpresa nel primo turno, il Cosenza di Davide Dionigi cerca il bis al Marulla contro il Modena, formazione emiliana che, dopo aver eliminato il Sassuolo dalla Coppa Italia, ha iniziato in Serie B perdendo in casa contro il Frosinone

Il Pisa di Rolando Maran, una delle candidate alla vittoria finale, proverà a riscattarsi ospitando il Como, contro cui in casa ha uno score di 2 successi, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. I lombardi potrebbero presentare per la prima volta il grande acquisto dell’estate Cesc Fabregas.

Frosinone-Brescia, invece, si ritrovano di fronte dopo aver pareggiato entrambe le gare della stagione 2021-2022 per 2-2. Infine, chiude il menu la trasferta della Reggina a Terni: Filippo Inzaghi e i suoi devono confermare di ambire alla Serie A invertendo uno score nettamente negativo in casa degli umbri, ovvero 4 sconfitte e 2 pareggi (nessuna vittoria). La quota sta salendo, ma la Ternana rimane favorita @2.

Tutte le quote sulla Serie B

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.