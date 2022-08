Pronostici Serie B 3a giornata. Vediamo le sfide che ci attendono questo fine settimana col campionato di calcio cadetto, ultime news, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse.

Pronostici Serie B 3a giornata: gli anticipi del sabato

Il Modena di Tesser, ancora fermo al palo a zero punti, cerca di smuovere la classifica ospitando la Ternana di Lucarelli, 3 punti dopo due giornate. Questa potrebbe essere la volta buona per i 3 punti dei canarini sui cui puntiamo ma riparandoci un pò con MODENA RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.60.

Al Renzo Barbera di Palermo si affrontano invece due squadre ancora imbattute ed entrambe a pari punti: i padroni di casa allenati da Eugenio Corini e l’Ascoli di Bucchi. I bianconeri non battono gli isolani del lontano 2007.

Chiude il programma del sabato la trasferta del Cagliari di Liverani a Ferrara contro la Spal di Venturato. I rossoblù sono imbattuti e con 4 punti si trovano a ridosso delle prime, mentre i biancazzurri hanno ottenuto nel secondo turno il primo punto dopo il ko iniziale con la Reggina. Nessuna vittoria della Spal ad oggi: in 7 precedenti tra Serie A e Coppa Italia, 6 successi per il Cagliari e un pareggio.

Pronostici Serie B 3a giornata: le sfide di domenica

Una delle due capolista, il Frosinone farà visita al Benevento. Alla sfida arrivano indubbiamente meglio i ciociari, che tra l’altro hanno vinto entrambe le sfide della passata edizione della Serie B.

Al Tardini invece Parma-Cosenza. I Ducali sono partiti con due pareggi nonostante il cambio di panchina. I silani, invece, sono attualmente a punteggio pieno. Lo scorso anno 1-1 il risultato finale a Parma.

Il Cittadella ospita il Venezia che ha i suoi stessi punti. Il derby veneto manca dalla Serie B 2020-2021, quando nei tre scontri stagionali i lagunari sono usciti indenni ottenendo una vittoria e 2 pareggi, incluso quello decisivo per la promozione nei playoff.

Vuole tornare subito alla vittoria, dopo il ko di Terni, la Reggina di Filippo Inzaghi che ospita il neopromosso Südtirol di Greco, ancora fermo al palo.

Il Pisa di Maran, fin qui deludente con un solo punto in 2 partite, ospita il Genoa di Blessin che è invece imbattuto ed è una delle più serie candidate alla promozione.

Chiude il programma della domenica Perugia-Bari, che fin qui non hanno ancora vinto (un pari e una sconfitta gli umbri, 2 pareggi i pugliesi).

Como-Brescia, il posticipo del lunedì

Nel Monday Night che chiude il turno, il Como che aspetta ancora di schierare Fabregas, ospita il Brescia per provare a sopravanzare le Rondinelle in classifica (2 punti contro 3).

Lo scorso anno il derby lombardo ha sorriso al Como nel match di andata (1-4 al Rigamonti), mentre al ritorno le squadre si sono spartite la posta (1-1). Anche per questa sfida consigliamo entrambe le squadre a segno per il GOL SI @1.76.

