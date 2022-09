Pronostici Serie B 4a giornata. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre si gioca il quarto turno del campionato di calcio cadetto. L’anticipo è Cagliari-Modena, e proprio sulla sfida in Sardegna si concentra la nostra FREE PICK sulla Serie B.

Pronostici Serie B 4a giornata: Free pick sull’anticipo Cagliari-Modena

Prende il via venerdì, alle ore 20:30, con la sfida Cagliari-Modena, la quarta giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo un avvio discretamente promettente con 4 punti conquistati in 2 partite, sono poi andati incontro a una sconfitta per 1-0 in casa della Spal la scorsa settimana.

Discorso diverso per i canarini fermi a 3 punti, anche se si sono sbloccati proprio nell’ultima giornata, grazie al netto successo per 4-1 ottenuto contro la Ternana. Entrambe le squadre, quindi, hanno subito almeno una rete in queste prime 3 giornate del campionato di Serie B. Cagliari e Modena non si incontrano dalla sfida del 26 marzo 2016, sempre nel campionato cadetto, terminata 1-2 in favore dei sardi. Anche per questa sfida consigliamo entrambe a segno con la FREE PICK GOL SI @1.90.

Pronostici Serie B 4a giornata: le partite del sabato

L’Ascoli, al primo posto in classifica (insieme al Genoa), vuole proseguire la sua striscia positiva. Il Cittadella, dopo il rocambolesco successo alla prima di campionato (4-3, in casa, contro il Pisa), ha poi raccolto un solo punto negli ultimi 2 turni. Nelle ultime 10 sfide tra i due club sono arrivate 3 vittorie dell’Ascoli, 4 del Cittadella e 3 pareggi, di cui uno nell’ultima sfida dello scorso 25 aprile (0-0).

Il Bari, fin qui ancora imbattuto e con 5 punti in classifica ospita la Spal attualmente con un punto in meno. Il Bari non ha mai battuto la Spal in un incontro ufficiale, e questi ultimi non perdono fuori casa dallo scorso 9 aprile. La doppia chance X2 al San Nicola si gioca @1.70.

Il Brescia dovrà affrontare un Perugia che non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, raccogliendo solamente un punto in 3 giornate. Gli ospiti, insieme al Sudtirol, sono la squadra che ha segnato meno in questo inizio di campionato cadetto (una sola rete). Under 2,5 si gioca @1.72.

Il Como, che fin qui ha portato a casa solamente 2 punti, è atteso da un altro match che si preannuncia complicato, in casa di un Frosinone che si trova al quarto posto con 6 punti. I ciociari, dopo aver vinto nelle prime due giornate di campionato, contro Modena (0-1) e Brescia (3-0), sono però poi andati incontro a una sconfitta a sorpresa nell’ultimo turno, in casa del Benevento (2-1). Gli ospiti, hanno subito almeno una rete in tutti e 3 gli incontri. La vittoria del Frosinone ha una quota in calo intorno @1.80.

La Ternana ospita la sorpresa Cosenza, capace di vincere contro Benevento e Modena nei primi due turni, ma uscito sconfitto da Parma (1-0) nell’ultima sfida di campionato.

Big match Venezia-Benevento e Genoa-Parma

Venezia-Benevento, big match con entrambe a 4 punti. Il Venezia non ha mai battuto il Benevento nella sua storia, avendo fin qui collezionato 3 sconfitte e un pareggio, arrivato nella sfida più recente (sempre in Serie B) del 10 luglio 2020 (1-1).

Bella sfida anche Genoa-Parma, con i padroni di casa che attualmente si trovano in vetta alla classifica, con 7 punti. La squadra di Alexander Blessin ha le carte in regola per tornare subito nella massima serie, ma oggi sfiderà un Parma che ha voglia di riscattare la precedente stagione anonima, come dimostrano i risultati fin qui ottenuti, che lo vedono ancora imbattuto, grazie ai due pareggi contro Bari (2-2) e Perugia (0-0) e al successo casalingo della scorsa settimana contro il Cosenza (1-0). I liguri possono vantare la miglior difesa del campionato, con una sola rete subita in 3 incontri. Il Parma, però, ha vinto gli ultimi 3 precedenti disputati a Genova. Consigliamo Under 2,5 @1.95.

Pronostici Serie B 4a giornata: derby del sud Reggina-Palermo e il posticipo domenicale Sudtirol-Pisa

C’è grande attesa per il “derby del Sud”, che vedrà affrontarsi una Reggina capace di stupire in questo avvio di campionato e un Palermo che dopo un avvio a mille è caduto allo Stadio Renzo Barbera nell’ultima partita di campionato, contro l’Ascoli (2-3). Per trovare l’ultima vittoria della Reggina sul Palermo bisogna addirittura tornare al 6 gennaio 2005, quando entrambe le squadre militavano in Serie A: quella volta la sfida terminò sul punteggio di 1-0 in favore dei calabresi, grazie alla rete realizzata da Nakamura.

Chiude la quarta giornata di Serie B il posticipo Sudtirol-Pisa, domenica 4 settembre alle ore 16:15. I padroni di casa, fanalino di coda del campionato, con ancora zero punti e addirittura 8 reti subite a fronte dell’unica realizzata, cercano la prima gioia della stagione contro un Pisa che non ha fatto molto meglio, avendo raccolto solamente un punto contro il Como nel secondo turno. È la prima volta nella storia che i due club si incontrano. Sfida da tripla, davvero difficile fare una previsione qui.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.