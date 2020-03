Pronostici Calcio: si gioca in SudAmerica (Argentina, Brasile, Cile, Bolivia e Venezuela). I consigli per le scommesse della settimana dal 16 al 22 marzo 2020

Nonostante alcune critiche e l'emergenza Covid-19, in Sud America si continua a giocare con la Coppa e la cadetteria in Argentina, con i campionati regionali in Brasile e con i principali campionati di calcio in Cile, Bolivia e Venezuela.

Argentina: Copa de la Superliga + Primera Nacional

In Argentina si è appena conclusa la Superliga, il principale campionato di calcio, ma è iniziata la seconda edizione della nuova Copa de la Superliga che lunedì notte completerà la 1° giornata con Lanus-Argentinos Juniors e Rosario Central-Colon. La Copa riprenderà con la 2° giornata da venerdì e per tutto il fine settimana.

In Argentina continua anche il campionato cadetto, la Primera Nacional. Nella serata di lunedì e nella notte tra lunedì e martedì, si completa la 21° giornata con Deportivo Rientra-Villa Dalmine, Agropecuario-Barracas Central, Chacarita Juniors-Almagro e Gimnasia Mendoza-Sarmiento Junin. Sabato sera ricco palinsesto di partite con tutte le squadre in campo per la 22° giornata con Gruppo A e Gruppo B.

Brasile: campionati regionali

In Brasile non si fermano i campionati regionali, ad iniziare dal campionato Carioca (Taca Rio), anche se il Gremio domenica è entrato in campo con le mascherine per criticare la decisione di continuare a giocare. Il Carioca, assieme al campionato Paulista, sono gli eventi più importanti ma ci sono anche i campionati Amapaense, Mineiro 2, Maranhense, Potiguar, Brasiliense, Amazonense, Gaucho 2, Paraibano, Roraimense, Alagoano e Cearense. Posticipate invece le coppe nazionali.

Cile: Primera Division

Lunedì sera doppio posticipo a chiudere l'8° giornata di Primera División con O'Higgins-Antofagasta e Curico Unido-Union Calera. Da giovedì sera e fino a domenica notte si riprenderà poi con la 9° giornata che seguiremo da vicino sul sito e sui nostri canali TELEGRAM.

Bolivia: Division Professional

Va avanti anche il campionato d'apertura in Bolivia, la Division Profesional anche se la 13° giornata dovrebbe giocarsi dal 29 marzo al 3 aprile. Domenica 22 marzo dovrebbe però giocarsi un recupero molto interessante con Jorge Wilstermann-Real Potosi. Gli ospiti dopo 3 pareggi hanno perso nettamente la sfida contro il Nacional, nello 0-4 finale nel derby, mentre il Wilstermann ci ha mandato in cassa con l'1-1 sul campo del Bolivar. Anche in Bolivia se si continuerà a giocare noi saremo sul pezzo con i nostri consigli per le scommesse grazie al nostro esperto Striker151.

Venezuela: Primera Division

La Primera Division dovrebbe giocare l'8° giornata del campionato tutta in programma domenica sera (dalle ore 21:00 alle ore 23:00 italiane). Anche in questo caso seguiremo questo campionato con le nostre free pick, una stagione che al momento vede il Zamora dominare con 5 vittorie e 1 pareggio nelle prime 6 giornate, seguito dal Caracas (4-2-0, 14 punti, 2 in meno del Zamora), e indovinate un pò, domenica si gioca proprio questo big match al vertice.

PRONOSTICI 16-03-2020

📌Curico Unido-Union Calera: UNDER 2.5 @1.80 (stake 3)

📌Rosario-Colon: 1 @1.73 (stake 2)

PRONOSTICI 17-03-2020

PRONOSTICI 18-03-2020

PRONOSTICI 19-03-2020

PRONOSTICI 20-03-2020

PRONOSTICI 21-03-2020

PRONOSTICI 22-03-2020

