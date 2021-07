Pronostici Copa Libertadores: al via gli ottavi di finale, i consigli per le scommesse sulle partite più interessanti del 14-15-16 luglio 2021

Torna in campo la Coppa Libertadores con l'andata degli ottavi di finale. Abbiamo analizzato le partite più interessanti per il betting.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Coppa Libertadores

Boca Juniors-America MG:

Non uno dei migliori Boca della storia quello che arriva a questi ottavi di finale: ha concluso il proprio girone al secondo posto dietro a Barcelona FC, subendo però solo 2 gol in gare. Inoltre, gli argentini non giocano una gara ufficiale dal 31 di Maggio, mentre America MG è nel bel mezzo del campionato carioca: attenzione quindi agli ospiti, i quali arrivano da 4 vittorie consecutive in campionato. Consigliamo comunque una gara da X2+UNDER 3.5 @1.57 SISAL.

Cerro Porteno-Fluminense:

Due i precedenti tra le squadre, entrambi vinti dagli ospiti. La “Flumi” ha concluso in testa il proprio girone di qualificazione dominando e si presenta sicuramente con i favori di pronostico: anche qui i brasiliani godono di maggiori energie, dato che il Cerro non gioca dal 31 di Maggio. Sono due buone squadre, che tendono a concedere poco in fase difensiva. Pronostichiamo una gara da ENTRAMBE SEGNANO NO @1.67 GOLDBET.

San Paolo-Racing Club:

Gara che sa di remake, infatti il sorteggio ha messo di fronte le prime due squadre dello stesso girone di qualificazione ed è stato il Racing a trionfare (14 punti), non concendendo i tre punti in nessuna delle due partite(0-0 in Argentina, 0-1 in Brasile). E’ sicuramente uno degli scontri con più equilibrio e il Santos ha l’occasione di giocare in casa per primo. Consigliamo la vittoria dei padroni di casa in lavagna @1.67 BET365.

River Plate-Argentinos Jrs:

Il River Plate non batte l’Argentinos da ben 6 anni e il popolo del Monumental è fiducioso per ottenere i 3 punti qui: infatti la vittoria dei biancorossi vale @1.48 BWIN. Sono 5 i turni in cui gli ospiti non fanno verificare il segno GOL, 6 nelle ultime 7. L’accoppiata 1+NOGOL vale più di un raddoppio @2.10 SISAL.

