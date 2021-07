Pronostici Calcio Brasile Serie A: analisi, ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse della 12a giornata dal 17 al 19 luglio 2021

Continua il campionato di Calcio di Serie A in Brasile, giunto alla 12a giornata che siamo andati ad analizzare con le sfide più interessanti a livello betting e i nostri consigli per le scommesse sul calcio carioca.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Serie A Brasile

CEARA-ATHLETICO PR

L’Athletico sta disputando un ottimo campionato e si trova in quinta posizione: è stranamento sfavorito con Ceara, che ha 5 punti in meno, ma è imbattuto da 6 turni. Gara equilibrata tra due delle squadre più in forma: l’X2 di UNIBET vale @1.55.

SAN PAOLO-FORTALEZA

Quarto posto a sole quattro lunghezza dalla capolista: questo è il bottino ottenuto dalla sorprendente Fortaleza, grazie anche ai 10 punti ottenuti negli ultimi 5 match. San Paolo è apparso ultimamente stanco anche a causa della Copa Libertadores giocata nel mezzo della settimana e sta faticando a fare punti: gli ospiti potrebbero trovare la via della rete e un loro gol si trova in lavagna BET365 @1.57.

CORINTHIAS-ATLETICO MG

Quattro vittorie consecutive e terzo posto in classifica per Atletico MG, con una sola sconfitta nelle ultime 5: sono la seconda squadra che ha ottenuto il filotto migliore nell’ultimo periodo (solo dietro al Palmeiras). I bianconeri padroni di casa invece stentano a segnare gol (8 fatti), ma dispongono della miglior difesa del torneo e in casa tendono a rimanere solidi. Potrebbe essere match con pochi gol: l’UNDER 2.5 paga @1.50 BWIN.

FLUMINENSE-GREMIO

Gara importante per la Flumi in casa contro il fanalino di coda del Gremio: l’occasione per mettere in cassaforte i 3 punti è ghiotta, contro un avversario alla portata. Le diverse defezioni degli ospiti e i zero gol fatti nelle ultime gare lasciano poche speranze di ottenere punti salvezza per i neroazzurri. Ottima quotà è la vittoria di Fluminense offerta da SNAI @2.55.

CHAPECOENSE-CUIABA

Scontro di bassa classificata quella offerta tra Chape e Cuiaba: due punti in meno per i padroni di casa che partono favoriti, anche se Cuiaba ha due gare in meno. La peggiore difesa del Brasilerao incontra uno dei peggiori attacchi: consigliamo una COMBOCHANCE offerta da SISAL che copre sia il pareggio che il segno GOL @1.62 in lavagna.

ATLETICO GO-PALMEIRAS

La prima della classe si presenta in trasferta per cercare l’allungo sulle inseguitrici: sembra davvero troppo superiore a tutte le altre squadre e questo Atletico non sembra essere allo stesso livello. I padroni di casa comunque godono di una buona fase difensiva, soprattutto quando gioca qui. Consigliamo comunque il segno 2 che vale un raddoppio @2.00 su BET365.

BAHIA-FLAMENGO

Classica partita da metà classifica tra due squadre simili divise solo da 2 punti: il segno X manca per entrambe le compagini nelle ultime 5 giocate da entrambe. Potrebbe essere la gara giusta per far verificare questo esito: segno X @3.45 EUROBET.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!