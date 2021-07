Pronostici Coppa Libertadores: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite di ritorno degli ottavi di finale

In Sudamerica continua la competizione continentale più importante, la Coppa Libertadores, giunti agli ottavi di finale. Nelle notti dal 21 al 23 luglio 2021 si giocano le sfide di ritorno che siamo andati ad analizzare con ultime dai campi, quote, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio sudamericano.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Coppa Libertadores

ATLETICO MG-BOCA JRS

Gara d’andata terminata 0-0 alla Bombonera di Buenos Aires, dove gli argentini hanno condotto per gran parte del tempo, ma non sono riusciti a trovare la via della rete e giocare qui non sarà semplice per loro. I brasiliani partono quindi favoriti e la loro vittoria vale @1.90 BET365 anche perché non perdono da 6 gare e hanno mantenuto la porta inviolata in 3 di queste. Pronostico: il passaggio del turno su bet365 per Atletico MG è quotato @1.66.

RACING-SAN PAOLO

Tre gli scontri diretti quest’anno tra due potenze del panorama sudamericano: guidano gli argentini con 1 vittoria e due pareggi: anche nella gara d’andata il San Paolo non ha sfruttato il fattore campo e dopo l’iniziale vantaggio sono stati ripresi dal Racing. Non è mai uscito il segno OVER 2.5, potrebbero necessitare almeno due segni per pronosticare questa partita: SISAL offre la CHANCEMIX X o GOL alla quota di @1.67.

BARCELONA SC-VELEZ

Il Velez si è aggiudicato il primo round dell’ottavo di finale vincendo per 1-0 in casa propria: servirà non perdere con più di un gol di scarto per vedere aumentare le chance di passaggio turno. Gli ecuadoregni hanno stra vinto il girone terminando a 13 punti e ha tutte le carte in regola per vincere e provare a ribaltare la gara. Consigliamo una vittoria dei padroni di casa @1.90 EUROBET.

PALMEIRAS-U. CATOLICA

Provare a interrompere la sequenza di otto vittorie consecutive dei biancoverdi brasiliani: questa è la missione dei cileni in questa partita di ritorno e serviranno i tre punti per passare il turno. Una missione quasi fuori dalla portata del Catolica. I brasiliani sembrano essere una delle pretendenti al trono della competizione sudamericana più importante e per questo potrebbero ripetere la vittoria della scorsa settimana: 1 fisso in lavagna @1.38.

ARGENTINOS JR-RIVER PLATE

Derby argentino tra due delle squadre più famose del paese: la perfetta parità (1-1 all’andata) tiene ancora equilibrato il passaggio del turno. Dato statistico è quello che vede, in tutti gli scontri diretti dal 2016, l’esito UNDER 2.5. Se dovesse andare in vantaggio una o l’altra, ineviabilmente chi è in svantaggio dovrà riacciuffare il risultato per non essere eliminato. Un pareggio al primo tempo, in una gara che vale parecchio, può essere una soluzione e si trova @1.95 GOLDBET.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE.