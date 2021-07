Pronostici Calcio Brasile Serie A: analisi, ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse della 14a giornata del 1 agosto 2021

Nel fine settimana torna il campionato di Serie A brasiliano e come sempre siamo andati ad analizzare le partite con quote, statistiche, ultime dai campi e i consigli per le scommesse della nostra redazione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Serie A Brasile

SAO PAOLO-PALMEIRAS

Impressiona la striscia di 9 vittorie consecutive per la capolista Palmeiras a quota 31 con sole due sconfitte. Gara dalle quote in equilibrio, anche se la squadra di San Paolo ha giocato da poco una gara di coppa e potrà arrivare un po' sulle gambe: altalenanti le prestazioni tra le mura amiche, per cui ci schieriamo con gli ospiti: la doppia chance X2 in favore dei biancoverdi vale @1.37 UNIBET.

INTERNATIONAL-CUAIBA

Cammino similare per entrambe le squadre che si trovano a metà classifica divise da due punti: all’Internacional mancherà bomber Guerriero causa infortunio oltre ad altri 5 infortunati. Evitiamo l’1 che ha una quota “bassa”, per scegliere l’esito GOL dato che Cuaiba sembra comportarsi meglio quando gioca lontano da casa: ENTAMBE LE SQUADRE SEGNANO vale @2.30 UNIBET.

BRAGANTINO-GREMIO

Dei 24 punti ottenuti da Gremio, stranamente solo 8 sono stati registrati in casa ed è per questo che il “Braga” è chiamato al riscatto: la vittoria infatti manca da 4 turni e incontrare Gremio ora può essere l’occasione giusta per ottenerla. Gremio si trova al penultimo posto e ha ottenuto 4 pareggi nelle ultime 5 quando gioca in trasferta, insomma un bottino di poco conto per puntare ad una salvezza tranquilla. 1 FISSO che vale @1.92 SNAI.

ATLETICO MG-ATHLETICO PR

Super favoriti i padroni di casa che non perdono dal 28 Giugno e con 5 vittorie consecutive alle spalle, Atletico MG incotra i rivali del PR che sono al quinto posto in classifica. Tanti infortunati per MG, compreso l’uomo migliore Edu Vargas, che sono comunque i favoriti (1 fisso @1.65 BET365).

Il giorno in più di riposo può aiutare gli ospiti, il cui gol vale @1.67 SISAL.

CORINTHIAS-FLAMENGO

I rossoneri sono a +4 dal Corinthias con però due gare da recuperare, il che li porterebbe ipoteticamente a 10 punti di distacco. Bottino magro con 2 vittorie e 2 sconfitte però lontano dallo stadio di casa. Corinthias invece fatica tra le mura amiche, con solo una vittoria e 5 punti ottenuti in 6 giornate. 2 FISSO in lavagna @1.67 BETCLIC.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!