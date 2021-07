Pronostici Eliteserien: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite della 12a giornata del 10-11 luglio 2021

Nel fine settimana si gioca il campionato di calcio norvegese arrivato alla 12a giornata di Eliteserien che siamo andati ad analizzare con le migliori quote, le statistiche, le ultime dai campi e i consigli per le scommesse sul calcio scandinavo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Eliteserien

-Rosenborg-Kristiansund

Dopo un ottimo inizio di campionato, il Rosenborg è senza vittoria da ben 5 turni, di cui 3 sono le sconfitte consecutive e due gli ultimi pareggi: sesto posto per i bianconeri. Si sta ripetendo il Kristiansund, terzo con 20 punti, ma con una gara in meno rispetto al Valerenga. Match apertissimo, consigliamo il pronostico GOL @1.70 BET365.

-Viking-Stromsgodset

Il confronto delle difesa fa presagire una gara dove i gol non mancheranno: il Viking ha subito 23 reti, mentre sono 19 quelli concessi da Stromsgodset(circa 2 gol a partita). L’ultimo precedente finì col risultato di 2-2 ed entrambe le squadre sono alla ricerca dei tre punti che non arrivano da 2 giornate. OVER 2.5 in lavagna @1.50 WILLIAM HILL.

-Valerenga-Lillestroem

Inutile dire che il Valerenga sia la favorita e la sorpresa di questa Eliteserien, imbattuta da 5 giornate e in terza posizione a pari punti con Kristiansund. Occhio agli ospiti, squadra più in forma del torneo: ha ottenuto infatti 4 vittorie ed 1 pareggio nelle ultime 5 giornate. Anche qui potrebbe essere la partita da doppio risultato, con la combo X o GOL che vale @1.50 SISAL.

-Molde-Odd

Nonostante la sconfitta dell’ultimo turno, i padroni di casa hanno una partita in meno e anche 2 punti di vantaggio sul Bodo Glimt, c’è quindi la possibilità di andare a +5 vincendo tra le mura amiche. Gli ospiti si attaccano alla statistica positiva che racconta di un’ imbattibilità che dura da 5 turni, anche se il Molde ha ottenuto 5 vittorie su 6 in casa. 1 fisso comunque consigliato @1.32 BETCLIC.

-Mjondalen-Haugesund:

Troppa fatica riscontrata fin qui da Mjondalen: neanche una vittoria nelle ultime 5, al cospetto degli ospiti che stanno facendo una straordinaria stagione: 12 i gol fatti e solo 6 i subiti. Troppo ghiotta la quota del 2 fisso @2.35 EUROBET.

-Sandefjord-Sarpsborg:

Il dato statistico più lampante è che il pareggio manca ad entrambe da 10 giornate totali (5 a testa): una gara equilibrata che potrebbe ritrovare questo segno: l’X in lavagna vale @3.20 SISAL.

-Brann-Tromso:

Due tra le difese peggiori e con punti importanti da conquistare: probabilmente la difesa migliore la spunterà sull’altra. Favori del pronostico comunque per i padroni di casa. OVER o GOL alla quota di @1.38 SISAL.

