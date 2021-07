Pronostici Eliteserien: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite della 13a giornata del 17-18 luglio 2021

Continua il campionato di calcio in Norvegia, l'Eliteserien che è giunta alla 13esima giornata. Siamo andati ad analizzare le partite più interessanti per il betting con i consigli sulle scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Eliteserien

ODD-VIKING

Solo due punti di distanza (con una partita in meno per gli ospiti) tra le due squadre ed un cammino molto simile: Odd segna meno, ma è più solido in difesa, mentre Viking è la classica formazione da OVER 2.5: un match infatti con almeno tre gol è quotato da @WILLIAMHILL a 1.60. Leggermente favoriti i padroni di casa, anche se i “vichinghi” devono interrompere una striscia di tre pareggi consecutivi.

Pronostico: 1X + OVER 2.5 è in lavagna @2.0 @SISAL.

SARSPBORG-BODO/GLIMT

I campioni di Norvegia hanno appena disputato i preliminari per la prossima Champions League e sono stati eliminati dai polacchi del Legia Varsavia solo ieri e avranno quindi solo due giorni per recuperare le energie per la gara di sabato. I gialloneri stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, avendo ottenuto i tre punti una sola volta nelle ultime 7 in tutte le competizioni, potrebbe essere quindi favorevole al Sarpsborg, che però non gode di un buon attacco (solo 8 gol totali siglati fin qui). Sono 6 i match consecutivi in cui Sarspborg non pareggia: potrebbe essere un X o GOL @1.42 SISAL.

BRANN-MJONDALEN

Pessimo inizio di stagione per Brann che occupa l’ultima casella della classifica, ottenendo solo due punti nelle ultime 5, con però 3 partite in più rispetto agli avversari. Anche Mjondalen non se la passa bene, anche se può godere di una buona fase difensiva (media gol subiti a partita poco superiore a 1.00). Alla ricerca disperata di punti salvezza, Brann è favorito per questa giornata con l’1 che vale @1.90 BET365.

Pronostico: Chi perde qui rischia grosso, consigliamo di giocare l’UNDER 2.5 @1.83 SNAI.

HAUGESUND-VALERENGA

Miglior difesa del torneo contro la vera rivelazione di stagione, questo è il sunto delle due squadre a confronto: ci aspettiamo di vedere una delle gare più avvincenti di giornata, in cui i terzi classificati partono davanti nelle gerarchie dei bookmakers. (2.30 la vittoria degli ospiti-fonte UNIBET). Haugesund ha terminato le ultime 5 facendo verificare l’esito NO GOL, mentre Valerenga è imbattuto da ben 6 turni. Una gara così equilibrata è difficile da pronosticare in termini di 1X2, per questo consigliamo l’esito ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO @1.68 PLANETWIN.

KRISTIANSUND-SANDEFJORD

Il dato statistico che balza subito agli occhi è quello che vede Sandefjord non aver ancora pareggiato dall’inizio del campionato: 10 giornate in cui non è uscito il segno X e nelle ultime 5 ha registrato solo l’esito NO GOL. Kristiansund sta faticando e si trova nelle zone di medio bassa classifica, riuscendo a vincere solo 1 partita delle ultime 5, mentre gli ospiti sembrano nettamente essere più in forma, con 12 punti sugli ultimi 15. Andiamo contro pronostico e consigliamo l’X2 molto vicino ad un raddoppio che troviamo su UNIBET @1.96.

LILLESTROM-MOLDE

Scende in campo la capolista Molde che incontra i gialli di Lillestrom: sono 12 i punti di distacco tra le due, anche se i padroni di casa hanno 3 partite da recuperare che potrebbero accorciare la forbice fino a 3 punti. Due squadre che vivono un ottimo momento e che regalano gol e spettacolo.

Pronostico: ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO @1.60 WILLIAMHILL.

TROMSO-ROSENBORG

Tra le papabili per retrocedere, con una media punti molto bassa, il Tromso sta disputando una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. I bianconeri di Rosenborg, pur non essendo partiti come di consueto, sono in rapida ripresa e sembra che ci siano tutte le premesse per allungare la striscia di vittorie. Consigliamo anche qui la vittoria degli ospiti quotata @2.40 EUROBET.

STROMSGODSET-STABAEK

Il posticipo regala una sfida a basse quote tra queste due compagini: anche se sfavorito, Stabaek ha vinto gli ultimi 4 precedenti. Stromsgodset ha alternato risultati buoni come contro Rosenborg e Sandefjord a sconfitte rovinose come il 7-2 contro il Bodo. Potrebbero accontentarsi di un punto a testa. Il segno X vale @4.00 su BET365.

