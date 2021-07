Pronostici Eliteserien: quote, scommesse e ultime dai campi sui recuperi della prima giornata in campo il 21 luglio 2021

Mercoledì 21 luglio 2021, in contemporanea alle ore 19:00, si giocano 4 partite di Eliteserien, quelle che non erano state giocate alla prima giornata, quindi parliamo di recuperi che siamo andati ad analizzare con quote, statistiche e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio norvegese.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Eliteserien

SANDEFJORD-HAUGESUND

Quote in perfetto equilibrio, con il pareggio che non esce da 11 giornate per Sandefjord: i padroni di casa viaggiano ad una media di 1.50 punti a partita tra le mura amiche e hanno vinto le ultime tre consecutive disputate qui. Haugesund non ha mai vinto in trasferta anche a causa dei pochi gol fatti quando gioca fuori (0,20 per match) ed ha raccolto solo 0,40 punti. Spostiamo i favori del pronostico verso Sandefjord: l’ 1X vale @1.52 UNIBET.

SARPSBORG-MJONDALEN

Sarpsborg è squadra che fatica a trovare la via della rete, sono solo 6 i gol realizzati in altrettante partite: attenzione agli ospiti che a loro volta subiscono poco quando si trovano in trasferta. Ultimo precedente in amichevole terminato 1-1 nel pre season: Potrebbe essere una partita da X @3.50 BET365.

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

STABAEK-LILLESTROM

Il fanalino di coda Stabaek incontra i gialloneri di Lillestrom in una partita in cui deve ritrovare punti salvezza: la vittoria non arriva da 7 gare e i gol subiti in queste sono stati 18, troppo poco per riuscire a risalire la china. Lillestrom invece è imbattuto da 8 gare (7 in Eliteserien) e anche se si trova in ottima posizione e con una partita in meno deve migliorare il fattore trasferta: solo 5 punti ottenuti. Pronostichiamo una vittoria giallonera fuori casa che vale un raddoppio abbondante @2.40 BWIN.

STROMSGOSET-ODD

Stromsgosedt ha guadagnato il 67% di vittorie in casa portando a casa 14 punti sui 16 totali ottenuti tra casa e trasferta ed è la favorita qui @2,30 BET365. Odd si trova a soli 4 punti dalla terza posizione ed è una squadra che segna e subisce contemporaneamente (18 fatti e 18 subiti) e lontano dalle mura amiche ha vinto 2 partite, pareggiate altrettante e perso 3 volte. Piace l’esito ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO quotato @1.62 da WILLIAM HILL.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!