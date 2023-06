Tra sabato 1 e lunedì 3 luglio 2023, scendono in campo le squadre del campionato di calcio norvegese di Eliteserien per giocare la tredicesima giornata di campionato. Pronostici Eliteserien Norvegia: Bodo/Glimt-Molde di domenica 2 luglio 2023.

Bodo/Glimt-Molde di domenica 2 luglio 2023

Dopo 12 giornate di campionato in Norvegia, è il Bodo/Glimt a comandare la Eliteserien con 31 punti, segue il Tromso a 23, ma con una partita da recuperare e in terza posizione il Brann, con 21 punti.

La partita di cartello di questo turno, è il match che si gioca domenica 2 luglio, alle ore 18.00 e vede i campioni nazionali in carica, il Molde, affrontare la capolista Bodo/Glimt.

Il Molde, non ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato, infatti in classifica è solo al quinto posto con 19 punti, frutto di 6 vittorie un pareggio e ben 5 sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato giocato, ha vinto con molta fatica in casa per 1 a 0 contro il modesto Haugesund.

Il Bodo-Glimt arriva a questa partita interna contro il Molde al comando della Eliteserien, ma dopo una inattesa confitta subita per 2 a 0 sul campo del Stromsgodset, che ha interrotta una lunga serie di vittorie consecutive, che avevano aiutati gli uomini allenati dal tecnico Kjetil Knutsen, a prendere un discreto vantaggio in classifica sulle altre formazioni

Pronostico e Quote

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono la vittoria del Bodo/Glimt favorita. Il segno 1 è offerto vincente a quota 1.75 su Netbet e a quota 1.77 su Sisal, il pareggio paga 4 volte la posta giocata, mentre il successo esterno del Molde è inserita in lavagna a quota 4.30.

