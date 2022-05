Pronostici Calciomercato 17 Maggio 2022, la Serie A si appresta all’ultimo turno che ci dirà quale delle due milanesi vincerà lo scudetto. Zero titoli per la Juventus che si interroga sul proprio futuro e dopo i saluti di Chiellini e Dybala potrebbe andarsene anche Allegri. In entrata invece rimane vivo il sogno del ritorno di Pogba.

Pronostici Calciomercato 17 Maggio: Chiellini e Dybala salutano. Torna Pogba?

Il posticipo di lunedì contro la Lazio è stata l’ultima partita interna del capitano Giorgio Chiellini e anche di Paulo Dybala. Aria di cambiamento per la Juventus che ora pensa al calciomercato estivo dopo che la dirigenza aveva già fatto il colpo Vlahovic nella finestra invernale, anche se non è bastato per portare un titolo ai bianconeri che ora pensano al futuro.

L’idea più suggestiva è quella che porta al ritorno di Paul Pogba, giocatore allenato da Allegri durante i primi due anni in bianconero, e in scadenza di contratto dal Manchester United. Un suo ritorno a Torino è offerto in quota @2,50 dagli esperti Sisal, che però devono superare la concorrenza dei francesi del PSG, con lo sbarco a Parigi che vale @1,90.

Pronostici Calciomercato 17 Maggio: gli altri nomi caldi per il centrocampo della Juve

L’altro nome caldo per la mediana bianconera è quello di Sergej Milinkovic-Savic, con il serbo in bianconero che vale @5 volte la posta, stessa quota di Jorginho, un regista puro che manca alla Juve.

L’addio di Paulo Dybala fa pensare anche all’attacco per completare la coppia al fianco di Dusan Vlahovic. Il favorito sulle lavagne è sempre Nicolò Zaniolo @2, davanti ad Angel Di Maria @2,75.

Cambio anche i panchina? In quota l’addio di Max Allegri

L’ultima stagione della Juventus senza trofei risale a 11 anni fa, quando Massimiliano Allegri conquistava il suo primo scudetto, da allenatore, alla guida del Milan. Da quel momento I bianconeri hanno alzato al cielo 19 trofei, di cui undici proprio con Max Allegri.

Oggi il futuro del tecnico livornese, legato da un contratto con la Juventus fino al 2025, non appare più così certo. Dopo aver salutato Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, la Juve è consapevole di doversi muovere sul mercato per rinforzarsi, ma guardando anche al bilancio ma sta facendo delle riflessioni sulla panchina.

Pure l’allenatore sta pensando al suo futuro e senza la completa fiducia del club potrebbe essere lui il primo a mollare, sebbene al momento una separazione è difficile e in quota @6 per dimissioni o esonero entro il 31 agosto.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!