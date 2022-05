Pronostici Calciomercato 19 Maggio 2022, tutte le energie fisiche e mentali del Milan sono sul campionato e in caso di vittoria dello scudetto i rossoneri potrebbero regalarsi un rinforzo in attacco, quello Andrea Belotti che ogni estate è dato in uscita da Torino.

Pronostici Calciomercato 19 Maggio 2022: Andrea Belotti in uscita da Torino?

Zlatan Ibrahimovic non ha trovato spazio neanche contro l’Atalanta e sul futuro dello svedese al Milan ci sono molti dubbi. In questo senso prende forma la voce insistente di Andrea Belotti in rossonero.

Ogni estate il nome del “Gallo” è uno dei più gettonati dalle lavagne delle scommesse sul calciomercato, in uscita dal Torino. Eurobet propone Belotti al Milan in quota @3.50 mentre la sua permanenza in granata è offerta @1.65.

Rimane viva anche la pista che porta in MLS, negli States, e in particolare a Toronto @5, meglio anche di vedere il Gallo passare da granata a viola con la Fiorentina @6 mentre con l’Atalanta @9 e il Napoli @13 si sale molto.

Altri nomi per i rossoneri

Sulla lavagna di SISAL possiamo giocare su una lista interessante di giocatori in rossonero entro il 31 agosto, ovvero entro la fine della sessione estiva di calciomercato. La quota più bassa è un nome già accostato in passato ai rossoneri, quel Domenico Berardi @5 che il Milan affronterà al Mapei Stadium all’ultimo turno di campionato, e che potrebbe anche dargli una delusione.

C’è anche un nome per la difesa, Acerbi @6 che ha la stessa quota di Belotti che Sisal propone a quota più vantaggiosa. In attacco gira molto il nome di un altro giocatore del Sassuolo (e anche Acerbi ha un passato di rinascita con i neroverdi), Scamacca @7.50, terminale offensivo che interessa anche all’Inter e infatti i bookmakers lo vedono i nerazzurro @3. Nelle ultime ore ci sono rumors anche del Napoli interessato a Scamacca, anche se al momento non rientra nelle lavagne di calciomercato dei partenopei su Sisal.

